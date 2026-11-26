Compartilhar Siga GOAL no Google

O Borussia Dortmund teria definido um valor elevado para Joane Gadou após uma série de boas atuações pelo líder do Campeonato Alemão. O defensor francês de 19 anos se tornou rapidamente um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol europeu e atrai o interesse de vários grandes clubes.

Publicidade

Gigantes europeus observam promessa do Dortmund

A disputa pela contratação de Gadou, do Dortmund, esquenta à medida que grandes clubes europeus começam a formalizar seu interesse pelo talentoso zagueiro. Depois de uma atuação segura no empate do Dortmund por 1 a 1 com o Arsenal, na Champions League, na terça-feira, o jogador de 19 anos viu sua reputação crescer pelo continente. Olheiros da Premier League, de La Liga e da Ligue 1 têm frequentado o Signal Iduna Park para acompanhar sua rápida evolução nesta temporada.

Segundo informações do BILD, citadas pelo Bulinews, o Arsenal é apenas um dos grandes clubes na disputa . Liverpool, Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain também acompanham o jogador de perto. O versátil francês se adaptou sem dificuldades à vida na Alemanha e se tornou uma peça fundamental do Dortmund, que atualmente lidera o Campeonato Alemão à frente do Bayern de Munique.

A capacidade do Dortmund de desenvolver jovens talentos é bem conhecida, mas a velocidade da ascensão de Gadou surpreendeu muita gente. Contratado junto ao RB Salzburg por pouco menos de € 20 milhões no verão europeu, o defensor justificou de imediato o investimento do clube. Sua presença física e sua tranquilidade com a bola o tornaram indispensável para o Dortmund na busca por títulos nacionais e europeus em 2026.

Dortmund exige valor recorde

A diretoria do Dortmund sabe que o interesse por sua jovem promessa cresce e adotou uma posição firme sobre o futuro dele. Segundo as informações, o clube nem sequer aceitará conversar sobre ofertas inferiores a € 80 milhões. O valor alto busca afastar possíveis interessados na próxima janela de janeiro, já que o Dortmund está determinado a manter o jogador para investir na disputa pelo título na segunda metade da temporada.

Publicidade Publicidade

O preço elevado reflete tanto o potencial de longo prazo de Gadou quanto seu impacto imediato no time principal. Titular frequente desde a chegada, ele mostrou que pode atuar diante dos melhores adversários, tendo neutralizado atacantes de alto custo em partidas europeias recentes. Para clubes como Arsenal e Liverpool, contratar um defensor com tamanho potencial exigiria um investimento significativo, comparável às contratações de defensores mais caras de suas histórias.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Gadou revela grandes objetivos para a carreira

Enquanto as conversas entre dirigentes giram em torno de avaliações e cifras de transferência, o próprio jogador segue concentrado em chegar ao topo do esporte. O francês, que defende as seleções de base de seu país, não esconde a confiança e falou recentemente sobre o desejo de ser considerado o melhor do mundo em sua posição. Suas atuações em campo têm correspondido às palavras ambiciosas, elevando ainda mais seu valor de mercado a cada semana da temporada.

“Não estabeleço limites para mim. Quero estar entre os melhores jogadores da minha posição. Essa é a minha ambição”, disse o defensor francês em conversa recente com o Ruhr Nachrichten.

Publicidade

Solidez defensiva é fundamental na disputa pelo título

A importância de uma defesa sólida é um tema recorrente no campeonato, e até os rivais reconhecem a necessidade de contar com jogadores de alto nível no setor. Manter essa base defensiva será fundamental para o Dortmund conter Bayern de Munique e Freiburg na disputa pelo título. Com Gadou no centro de seus planos, o clube se vê em boas condições de competir, independentemente do interesse vindo da Inglaterra e da Espanha. A menos que algum clube esteja disposto a pagar os expressivos € 80 milhões exigidos, tudo indica que o jovem permanecerá na Alemanha para continuar sua notável evolução no futuro próximo.