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Emre Can cita pela primeira vez uma possível data para voltar a jogar pelo BVB. Além disso, um ex-talento relembra sua passagem pelo clube. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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BVB, notícias: Emre Can revela plano para voltar a jogar

Emre Can trabalha para voltar a jogar pelo Borussia Dortmund, mas o capitão do BVB não espera retornar ainda neste ano.

"Este ano vai ser difícil", explicou Can em entrevista ao Ruhr24. Ele, porém, mostrou otimismo para o período após a pausa de inverno: "Espero poder voltar a jogar em janeiro."

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Can sofreu uma ruptura do ligamento cruzado no fim de fevereiro, em uma partida da Bundesliga contra o FC Bayern München, e desde então não esteve à disposição do BVB. Além disso, em outubro, passou por uma cirurgia nos adutores, que já estavam lesionados.

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Agora, o jogador de 32 anos já está "muito melhor", tanto física quanto mentalmente. Ele já consegue participar de parte dos treinos. Can, que disputou 48 partidas pela seleção, tem contrato com o Borussia Dortmund até o fim da temporada atual.

Getty Images

BVB, notícias: Bradley Fink relembra passagem pelo Borussia Dortmund

Bradley Fink jogou nas categorias de base do Borussia Dortmund de 2019 a 2022 e era apontado como um grande talento para o ataque. Graças à sua capacidade de marcar gols, o suíço era considerado um dos atacantes mais promissores de sua faixa etária.

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Ele, porém, não conseguiu se firmar entre os profissionais. Agora, aos 23 anos, relembrou aquele período e contou como a atenção do público e as comparações com Erling Haaland o acompanharam.

"Aceitei toda aquela repercussão porque ela simplesmente existia", disse Fink ao transfermarkt.de. A imprensa chegou a chamá-lo de "Haaland suíço", e ele também foi apontado como possível sucessor de Youssoufa Moukoko.

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Isso trouxe grandes expectativas para o jovem atacante. "Por um lado, foi bom. Por outro, nunca quis ser Erling Haaland 2.0, mas Bradley Fink 1.0."

Nas categorias de base, Fink se destacou sob o comando do técnico Mike Tullberg. No sub-19, somou 37 participações em gols em 26 partidas. Também teve a oportunidade de treinar pela primeira vez com os profissionais.

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Mas não conseguiu chegar à Bundesliga. Fink admitiu que a falta de uma oportunidade de atuar na primeira divisão o afetou. "Para mim, foi mais uma decepção não poder fazer minha estreia na Bundesliga", disse. "Mas não admito que falem mal do BVB. O clube é e continuará sendo incrível. Só não era o lugar certo para o meu próximo passo."

Fink joga atualmente por empréstimo no Dundee FC, da Escócia. Seu clube de origem é o Wycombe Wanderers.

Getty Images

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BVB, notícias: Alexandra Popp não quer ser a única protagonista

O time feminino do Borussia Dortmund deu uma demonstração de força no domingo, em casa, contra o Schalke. Com uma vitória por 4 a 0, a equipe de Dortmund venceu o clássico. Alexandra Popp foi o destaque, com três gols e participação decisiva no triunfo convincente.

Após o apito final, ficou claro o quanto a jogadora de 35 anos já é querida pela torcida do BVB. Enquanto respondia às perguntas dos jornalistas, os torcedores cantavam: "Queremos ver a Alex, queremos ver a Alex." Um deles pediu: "Alex, me dê uma foto, me dê uma foto sua", ao som da melodia de uma música de Mickie Krause.

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Popp aparentemente não esperava tamanha empolgação. "Nossa, eu esperava isso? Não, não nesse nível. Não esperava que fosse tão intenso", disse, antes de acrescentar: "Mas, para mim, o importante é que isto não é um show individual. O que importa é o time, é a evolução do clube e também da equipe."

Popp vê seu papel, acima de tudo, como o de ajudar a equipe com sua experiência. "Estou aqui para ajudar em determinadas situações, trazer certa tranquilidade ao time, como fiz hoje, por exemplo, ou talvez estar diante do gol no momento importante em situações complicadas."

Getty Images

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