Borussia Dortmund x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quarta (14), pelas quartas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Manchester City visita o Borussia Dortmund nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, com a vantagem do empate para avançar à semifinal, após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo na TNT Sports, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver todos os jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Manchester City DATA Quarta-feira, 14 de abril de 2021 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 16h (Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistentes: Juan Carlos Yuste (ESP) e Roberto Alonso Fernandez (ESP)

Quarto árbitro: José María Sánchez (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Assistente VAR: Jesús Gil Manzano (ESP)

ONDE VAI PASSAR?



City busca avançar às semis da UCL / Foto: Getty Images

A TNT Sports, na TV fechada, o Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília). Na Goal, você terá o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter perdido o primeiro jogo por 2 a 1, o Borussia Dortmund entra em campo precisando vencer por 1 a 0 ou por qualquer placar por dois gols de diferença para avançar à semifinal da Champions League.

Para o confronto, o clube alemão não tem novos problemas de lesões, mas torce para que Haaland, principal artilheiro da equipe e alvo do Manchester City, encerre o jejum de seis jogos sem balançar as redes.

"A crença aqui é grande, mas só isso não será suficiente. Mostramos que podemos resistir a times de primeira linha. Será uma tarefa brutalmente difícil, temos que trabalhar muito e ser corajosos.", apontou Edin Terzic.

Já o Manchester City jogará por qualquer empate para chegar na semifinal pela segunda vez em sua história (a primeira e última aconteceu em 2015/16).

Sergio Aguero e Aymeric Laporte ainda serão avaliados, enquanto Fernandinho e Oleksandr Zinchenko devem iniciar no banco de reservas.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Bellingham, Dahoud; Knauff, Haaland, Reus.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Silva, Foden.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

JOGOS DO BORUSSIA DORTMUND NA UCL

O Borussia Dortmund encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo F, com 13 pontos. Em nove jogos, registra cinco vitórias, dois empates e dias derrotas.

Lazio 3 x 1 Borussia Dortmund - 20 de outubro de 2020

Borussia Dortmund 2 x 0 Zenit - 28 de outubro de 2020

Club Brugge 0 x 3 Borussia Dortmund - 4 de novembro de 2020

Borussia Dortmund 3 x 0 Club Brugge - 24 de novembro de 2020

Borussia Dortmund 1 x 1 Lazio - 2 de dezembro de 2020

Zenit 1 x 2 Borussia Dortmund - 8 de dezembro de 2020

Sevilla 2 x 3 Borussia Dortmund - 17 de fevereiro de 2021

Borussia Dortmund 2 x 2 Sevilla - 9 de março de 2021

Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund - 6 de abrol de 2021

JOGOS DO MANCHESTER CITY NA UCL

O Manchester City encerrou a primeira fase na liderança do grupo C, com 16 pontos. Até o momento, foram oito vitórias e um empate na Liga dos Campeões.

Manchester City 3 x 1 Porto - 21 de outubro de 2020

Olympique de Marselha 0 x 3 Manchester City - 27 de outubro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympiacos - 3 de novembro de 2020

Olympiacos 0 x 1 Manchester City - 25 de novembro de 2020

Porto 0 x 0 Manchester City - 1 de dezembro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympique de Marselha - 9 de dezembro de 2020

Borussia Mönchengladbach 1 x 2 Manchester City - 24 de fevereiro de 2021

Manchester City 2 x 0 Borussia Mönchengladbach - 16 de março de 2021

Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund - 6 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund Champions League 6 de abril de 2021 Stuttgart 2 x 3 Borussia Dortmund Bundesliga 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia Dortmund x Werder Bremen Bundesliga 18 de abril de 2021 10h30 (de Brasília) Borussia Dortmund x Union Berlin Bundesliga 21 de abril de 2021 15h30 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund Champions League 6 de abril de 2021 Manchester City 1 x 2 Leeds Premier League 10 de abril de 2021

Próximas partidas