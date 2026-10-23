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O Borussia Dortmund se uniu à Vodafone, sua principal patrocinadora, para lançar uma iniciativa digital que incentiva os torcedores presentes aos jogos a manter os celulares no bolso no Signal Iduna Park. Quem evitar olhar para a tela enquanto a bola estiver em jogo acumulará pontos para concorrer a prêmios exclusivos do BVB.

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Torcedores ganham prêmios por se desconectarem

O clube da Bundesliga integrou ao aplicativo oficial do BVB a ferramenta voluntária “Modo Torcedor” para reduzir as distrações causadas por celulares nas arquibancadas durante os jogos em casa. Disponível em dispositivos iOS e Android para espectadores que ativarem os serviços de localização a fim de confirmar sua presença no estádio, o recurso funciona como o modo avião. Depois que ele é ativado e bloqueado, o aplicativo concede pontos por cada minuto em que o celular permanece sem uso durante a partida.

Pesquisa aponta aumento das distrações nas arquibancadas

Anunciada no site oficial do clube, a iniciativa vem após uma pesquisa da Vodafone realizada em 2023 com 1.000 torcedores que frequentam jogos regularmente. O levantamento revelou que 63% usam o celular com frequência durante as partidas, além de apontar uma crescente irritação com selfies, transmissões ao vivo e redes sociais nas arquibancadas.

Ao destacar o desejo de preservar a atmosfera dos dias de jogo, o diretor-executivo do Dortmund, Carsten Cramer, disse: “Com a Vodafone, temos uma parceira que entende não apenas do que a tecnologia é capaz, mas também quando ela deve ficar em segundo plano. O ‘Modo Torcedor’ transmite uma mensagem poderosa: aqui, uma empresa global de tecnologia usa especificamente sua capacidade de inovação para proteger a experiência que nenhuma tecnologia pode substituir.

“Mais de 81 mil pessoas no estádio, cantando, vibrando e prendendo a respiração juntas: esse momento é insubstituível. E é exatamente isso que estamos colocando em primeiro plano juntos.”

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Diretor de telecomunicações apoia iniciativa no estádio

Embora os espectadores possam consultar seus aparelhos no intervalo, precisarão reativar a configuração no aplicativo para o segundo tempo antes que a contagem de pontos termine com o apito final. Os torcedores que desbloquearem a tela menos vezes e acumularem as maiores pontuações poderão ganhar camisas autografadas do BVB e vales para a loja do clube.

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Ao incentivar os torcedores a vivenciar a partida, o diretor-executivo da Vodafone Alemanha, Marcel de Groot, acrescentou: “Quem está em um jogo de futebol deve viver o momento e as emoções, não apenas olhar para a tela de um celular. Vamos deixar nossos smartphones no bolso com mais frequência no estádio e, em vez disso, prestar atenção ao que acontece em campo e nas arquibancadas.”

Jogo contra o Frankfurt marca a estreia oficial

Os torcedores poderão testar o novo recurso do aplicativo pela primeira vez quando o Dortmund receber o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga no Signal Iduna Park, no sábado, 24 de outubro. Mais de 81 mil espectadores são esperados nas arquibancadas para o confronto do fim de semana, quando o clube colocará o sistema em funcionamento. Após o lançamento no sábado, o programa de recompensas continuará ativo em todos os jogos seguintes do clube em casa ao longo da temporada.