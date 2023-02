Borussia Dortmund x Freiburg ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na internet

O Borussia Dortmund recebe o Freiburg na manhã deste sábado (4), às 11h30 (de Brasília), no Westfalen Stadion, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Na quarta posição do alemão com 34 pontos, o Borussia Dortmund entra em campo querendo o quarto triunfo consecutivo. O time conta com os retornos de Reus e Haller, recuperados. No entanto, Ozcan está suspenso, enquanto Meunier, Morey e Kamara seguem no departamento médico.

O Freiburg, por sua vez, é o quinto colocado, também com 34 pontos. A equipe visitante não possui desfalques confirmados e sabe que o confronto é direto por uma vaga dentro do G-4.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Can, Bellingham; Brandt, Reus, Adeyemi; Haller.

Escalação do provável do Freiburg: Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Gregoritsch, Grifo.

Desfalques

Borussia Dortmund

Salih Ozcan está suspenso, enquanto Thomas Meunier, Mateu Morey e Abdoulaye Kamara seguem no departamento médico.

Mainz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?