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O Borussia Dortmund confirmou que não renovará seu controverso contrato de patrocínio com a fabricante alemã de armamentos Rheinmetall quando o vínculo expirar, em junho de 2027. A parceria comercial enfrenta forte oposição dos torcedores do clube da Bundesliga desde que foi firmada, em 2024.

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Votação dos sócios leva ao fim da parceria comercial

O presidente do Dortmund, Carsten Cramer, anunciou a decisão na sexta-feira. Com isso, a parceria de três anos terminará conforme o previsto, em 30 de junho de 2027. A associação com a empresa do setor de defesa dividiu a torcida em diferentes graus e levou alguns torcedores a deixar de apoiar o clube. Os sócios aprovaram formalmente, na assembleia geral anual de 2024, uma proposta exigindo que a direção não prorrogasse o acordo.

Presidente do clube respeita reação contrária dos torcedores

Classificada como “parceiro campeão”, com banners exibidos em destaque nas placas de publicidade à beira do campo nos dias de jogo, a empresa continua sendo motivo de debate no Signal Iduna Park.

Fundada em 1889 com o nome “Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft”, a companhia foi uma das maiores fabricantes de armas da Alemanha durante as duas Guerras Mundiais e recorreu ao trabalho forçado ao longo da Segunda Guerra Mundial.

Em entrevista publicada no site oficial do clube na sexta-feira, Cramer reconheceu a intensidade da reação dos sócios e torcedores à parceria: “Naturalmente, levamos isso em conta em nossas conversas com a Rheinmetall e tratamos o assunto com seriedade. Sabemos, é claro, que nossa parceria foi controversa desde o início.”

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Saída de patrocinador reduz margem de manobra no orçamento

O fim do lucrativo acordo deixará uma lacuna perceptível nas receitas comerciais do clube da Vestfália quando o contrato atual terminar, no fim da próxima temporada. Quando o acordo foi assinado, em 2024, veículos da imprensa alemã noticiaram que o patrocínio poderia render até 9 milhões de euros (10 milhões de dólares) por ano ao gigante da Bundesliga.

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Ao abordar o impacto financeiro do fim da relação comercial, Cramer explicou que a direção terá de ajustar seus orçamentos futuros: “A partir do verão de 2027, perderemos a receita do contrato de patrocínio. Isso é um fato. Nossa margem de manobra financeira será reduzida. Teremos de redefinir as prioridades dos investimentos planejados e examinar cuidadosamente como encontrar soluções viáveis.”

Candidatos ao título se preparam para enfrentar o Gladbach

Enquanto a direção busca novas receitas comerciais para substituir o patrocínio antes de 2027, o técnico Niko Kovac comandou a equipe em um bom início de temporada dentro de campo. Em segundo lugar na Bundesliga, com 21 pontos em nove jogos, o Dortmund está atrás do líder Bayern de Munique apenas pelo saldo de gols. Após a pausa de novembro para jogos de seleções, o Dortmund volta a campo pelo campeonato fora de casa contra o Borussia Monchengladbach no sábado, 21 de novembro.