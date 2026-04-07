Hugo Borst faz um apelo notável a Ronald Koeman e quer ver Bryan Linssen na seleção holandesa. É o que escreve o jornalista em uma coluna para o Algemeen Dagblad. O atacante de 35 anos está causando furor no NEC, que surpreendentemente ocupa a terceira posição na VriendenLoterij Eredivisie.

Borst afirma que é hora de Linssen estrear pela Oranje. “No NEC, há um jogador de 35 anos de quem todos gostamos: Bryan Linssen. Ele está cada vez melhor.”

Embora o ex-atacante do Feyenoord nunca tenha jogado no topo do futebol europeu, o colunista acredita que Linssen será uma aquisição valiosa para a seleção holandesa. “Linssen não é um jogador de classe à parte, mas suas estatísticas são boas e ele tem profundidade no seu jogo, o que é raro na seleção holandesa.”

“Linssen marca gols regularmente”, continua Borst, que não elogia apenas seus gols. “Ele também tem uma ética de trabalho extremamente elevada.”

“O cara está sempre em forma, pressiona os zagueiros e dá um susto nos goleiros. Linssen não tem um grama de gordura, mas é um monte de músculos.”

Borst compara Linssen com Wout Weghorst e considera o atacante do NEC um artilheiro melhor em todos os aspectos. “Ele é simpático, sorridente e sociável. Praticamente tudo o que Weghorst não tem.”

“Além disso, Linssen é melhor no jogo aéreo. Ele salta mais alto do que Weghorst, que, na minha opinião, também não fica atrás. Mas já que estamos falando de sociabilidade, Koeman: pense um pouco em Bryan Linssen.”