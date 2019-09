Borrusia Dortmund x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam no Grupo F da Liga dos Campeões nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Messi relacionado, o estreia na Liga dos Campeões nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), contra o , pela primeira rodada do Grupo F. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, além do EI Plus. Na Goal , você também acompanha tudo clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Barcelona DATA Terça-feira, 17de setembro LOCAL Signal-Iduna-Park - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão para o no canal TNT, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BORUSSIA DORTMUND

No Grupo F ao lado de Barça, Slavia Praga e , os alemães estreiam em casa contra os espanhóis, após terem mostrado mais uma vez a sua força.

Na última rodada da , goleou o por 4 a 0, e passou a dividir a vice-liderança com o .

Para o confronto de logo mais, o clube confirmou a lesão de Nico Schulz, enquanto Lukasz Piszczek também não está 100% apto. Desta forma, Achraf Hakimi pode ter que substituir o zagueiro.

Provável escalação do Dortmund: Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Weigl, Witsel; Sancho, Reus, Hazard; Alcácer

BARCELONA

Machucado há mais de um mês, Lionel Messi realizou o último treinamento com a equipe e foi relacionado para o duelo contra os alemães. Além do mais, o técnico Valverde ainda conta com o retorno do goleiro Neto.

Por outro lado, Suárez busca quebrar um jejum indesejável. Há quatro anos o uruguaio não sabe o que é balançar as redes na UCL longe do Camp Nou.

Com Samuel Umtiti de fora, Clement Lenglet e Gerard Pique formam a dupla de zaga, enquanto Nelson Semedo se firmou como lateral-direito e deve seguir na mesma posição.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suárez e Griezmann

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Energie Cottbus 0 x 5 Borussia Bundesliga 06/09/2019 Borussia x Leverkusen Bundesliga 14/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Eintracht x Barcelona Bundesliga 22/09/2019 13h (de Brasília) Borussia x Bundesliga 28/09/2019 13h30 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 2 x 2 Barcelona 31/08/2019 Barcelona 5 x 2 La Liga 14/09/2019

Próximas partidas