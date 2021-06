Borré no São Paulo? O que sabemos sobre o interesse no atacante do River Plate

Colombiano tem contrato até dia 30 de junho. Tricolor de Hernán Crespo gosta do jogador, mas só vê viabilidade de contratação com investidores

Rafael Santos Borré, do River Plate, está acertado com o São Paulo? Não. Aliás, bem longe disso. É o que apontam fontes do clube consultadas pela Goal. O atacante tem contrato até 30 de junho com o River e seu futuro está aberto. O atleta de 25 anos é o maior goleador do ciclo do técnico Marcelo Gallardo, com 56 gols.

Mesmo prestes a sair livre do River, Borré é considerado caro e fora da realidade financeira do São Paulo. O Tricolor de Hernán Crespo considera Borré bom jogador e tem interesse na contratação, mas só vê viabilidade financeira de negócio caso haja ajuda de parceiros investidores. Ou seja, não há dinheiro para essa negociação.

No São Paulo, os salários de Borré são considerados "altíssimos". O clube conversa a respeito da possibilidade, mas esbarra na questão financeira. Hoje (7 de junho), a informação no Morumbi é de que não há negociação em andamento.

Borré chegou a ficar muito próximo de um acordo milionário com o Grêmio há alguns meses, mas a demora nas negociações e de uma resposta positiva por parte do colombiano fizeram o clube gaúcho desistir do negócio. O regulamento da Libertadores permite que um jogador atue por até dois clubes numa mesma edição, desde que não na mesma fase. Veja abaixo o que diz o regulamento:

Um jogador poderá ser inscrito por um máximo de 2 clubes diferentes na mesma edição do Torneio com as seguintes condições:

a) Um jogador inscrito na Fase Preliminar (Fases 1, 2 e 3) poderá ser inscrito por outro clube somente a partir da Fase de Grupos;

b) Um jogador inscrito na Fase de Grupos por um clube poderá somente ser inscrito por outro clube a partir das Oitavas de Final, ou seja, não poderá participar da mesma fase por dois clubes diferentes;

c) Um jogador não poderá disputar a Fase Final (Oitavas, Quartas, Semifinal e Final) por mais de um clube​.

Em busca de um centroavante no mercado da bola, o São Paulo mapeia nomes de jogadores. O diretor de futebol Carlos Belmonte confirmou que um deles é o de Jorge Recalde, do Olímpia, entre uma lista com 15 a 20 nomes. Harold Preciado, por exemplo, foi consultado, mas ele tem mercado na Europa e também foi considerado caro para o Tricolor.

A ideia é buscar uma alternativa a Pablo, único centroavante de ofício no elenco na avaliação da diretoria.

Depois de perder para o 4 de julho por 3 a 2 fora de casa, o São Paulo recebe o mesmo time nesta terça-feira (8), no Morumbi, precisando vencer para passar de fase na Copa do Brasil.