Borja pode ficar no Palmeiras em 2020: como estão as negociações com o atacante

Futuro de Borja segue incerto no clube paulista; negociação com Junior Barranquilla não caminha para acerto

Borja estava perto de deixar o , mas de acordo com o GloboEsporte.com, a negociação do colombiano com o travou, uma vez que o clube não está satisfeito com os valores propostos pelo Palmeiras para ceder o empréstimo.

Borja, vale lembrar, chegou a negociar com o , em acordo no qual o clube paraguaio teria que pagar integralmente o salário com valor pré-fixado. Neste caso, o empréstimo seria por um ano. No entanto, a negociação não obteve sucesso imaginado.

O Palmeiras, conforme informou o GloboEsporte.com, estaria pedindo valores diferentes por Borja tanto para o Olimpia, como para o Junior Barranquilla. Para o time colombiano o preço pedido por Borja seria superior ao imposto para os uruguaios, e o Barranquilla não estaria disposto a pagar.

Borja chegou ao Palmeiras em 2017 e não convenceu os torcedores do Alviverde devido a falta de gols e erros em finalizações. Na temporada de 2019 foram 25 jogos e seis gols marcados.