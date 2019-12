Borja emprestado e Artur de saída: quais são as opções ofensivas para o Palmeiras em 2020?

Verdão é "atacado" pelo mercado e agora deve voltar a buscar ao menos por um jogador que atue pelos lados do campo

Em menos de uma semana, o viu o seu setor ofensivo ser "atacado" pelo mercado. Após uma novela colombiana e bater o pé em alguns momentos, o Verdão acertou o empréstimo de Miguel Borja para o Junior Barranquilla. Mas não foi só isso que agitou os bastidores do .

Isso porque o atacante Artur, que estava emprestado ao e, inicialmente atuaria em 2020 no Palmeiras, recebeu uma proposta vinda do que surpreendeu o próprio Alviverde e que também agradou.

De acordo com o portal Globoesporte.com, o clube do interior paulista teria oferecido aproximadamente R$ 25 milhões para contratar Artur em definitivo. A proposta seduziu o Verdão que, por outro lado, já havia dito que utulizaria o jogador na próxima temporada, com o intuito de dar maiores oportunidades aos atletas vindos da categoria de base



(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Na temporada de 2019, na qual foi um dos grandes destaques do Bahia, Artur marcou sete gols e deu três assistências no Campeonato Brasileiro.

Caso Artur também deixe o Palmeiras, o clube terá duas baixas para o início de 2020, já que também não contará mais com Borja, ainda que o colombiano tenha sido pouco utilizado na última temporada.

Desta forma, o Verdão deve novamente voltar os olhos ao mercado para contratar ao menos um atacante que atue pelos lados do campo.

Atualmente, o Palmeiras possui em seu elenco sete atacantes: Carlos Eduardo. Iván Angulo, Gabriel Veron, Deyverson, Luiz Adriano, Dudu e Willian.