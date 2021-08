Borja é regularizado no Grêmio e pode estrear contra a Chapecoense

O atacante chegou como esperança para tirar o Tricolor da zona de rebaixamento do Brasileirão

Novo reforço gremista, o atacante Borja teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na tarde desta sexta-feira (06). Desta forma, o camisa 9 poderá fazer a sua estreia contra Chapecoense, na próxima segunda-feira (09), na Arena.

Borja é a esperança do torcedor tricolor para tirar o time da zona do rebaixamento. Hoje o Grêmio é o penúltimo colocado, com sete pontos ganhos. A situação é tão dramática que mesmo ganhando o confronto contra a Chapecoense o Grêmio não irá sair da penúltima colocação. O América-MG, que é o 17ª colocado, tem 11 pontos.

Já uma derrota para o Verdão do Oeste vai deixar o Grêmio com a mesma pontuação do lanterna, que será a própria Chapecoense, que se vencer vai a sete pontos, a mesma pontuação que o Tricolor tem no momento.

Rescisão de Léo Chu sai no BID

Além de Borja, o BID desta sexta-feira também divulgou a rescisão de contrato do atacante Leo Chu com o Grêmio. O jogador assinou a rescisão de contrato após acertar a sua transferência para o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. Léo Chu sai de maneira definitiva, com o Grêmio faturando dois milhões e meio de euros, além de permanecer com 20% dos direitos econômicos para uma futura negociação.