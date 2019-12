Borja diz estar perto de deixar o Palmeiras: prefeito confirma acerto com o Junior

Futuro de Borja segue incerto no clube paulista; negociação com Junior Barranquilla caminha para acerto

Miguel Borja está perto de deixar o . A negociação do atacante colombiano com o avançou após estar travada, e falta a liberação do clube paulista para que o anúncio seja feito.

"Entre o clube, eu e meu agente está tudo ok. A única coisa que estamos esperando é a resposta do Palmeiras e uns detalhezinhos", disse o centroavante em entrevista à emissora Win Sports.

O atacante deseja retornar à para ficar próximo à família, e o Junior é seu time de infância. "O que quero é voltar a ser protagonista e jogar, fazer o que me faz feliz e o que sei fazer", afirmou.

Neste sábado (28) o prefeito de Barranquilla, Alejandro Char, anunciou a contratação do atacante para o Junior, por meio das redes sociais. Char é irmão do presidente do clube e confirmou o acerto com o jogador. Ambas partes não confirmaram a contração, no entanto, é esperada ainda nesta tarde

¡Un sueño cumplido! ¡No es una inocentada, Miguel Ángel Borja ya es tiburón! Qué alegría entregar esta noticia a los junioristas del alma. @JuniorClubSA llegó a un acuerdo con Palmeiras y esta tarde llegará a Barranquilla para comenzar este nuevo ciclo. #SíSePudo 💪🦈🔴⚪ — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 28, 2019

Borja, vale lembrar, chegou a negociar com o , em acordo no qual o clube paraguaio teria que pagar integralmente o salário com valor pré-fixado. Neste caso, o empréstimo seria por um ano.

O Palmeiras, conforme informou o GloboEsporte.com, estaria pedindo valores diferentes por Borja tanto para o Olimpia, como para o Junior Barranquilla. Para o time colombiano o preço pedido por Borja seria superior ao imposto para os uruguaios.

Borja chegou ao Palmeiras em 2017 e não convenceu os torcedores do Alviverde devido a falta de gols e erros em finalizações. Na temporada de 2019 foram 25 jogos e seis gols marcados.