Borja continua no Palmeiras? Como está a situação do atacante colombiano

Colombiano recebeu consultas para deixar o clube. Gols recentes podem ajudar em sequência. Palmeiras deve pagar quase R$ 12 milhões se ele ficar

Dois gols importantes na foram suficientes para mudar a vida de Borja no . A saída até então iminente se transformou em oportunidade. Não à toa ele deve permanecer na Academia de Futebol nesta temporada.

A diretoria e os representantes do atleta viam uma transferência neste mercado da bola como algo provável, uma vez que o atleta não era mais aproveitado desde o .

O acordo com o , da , estabelece que o Palmeiras deve pagar mais três milhões de dólares (R$ 11,95 milhões) se o centroavante não for vendido até 17 de agosto de 2019.

A volta de Borja à equipe ocorreu nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Ele enfrentou o , da , nos dois confrontos e fez dois dos seis gols do nesta fase.

O atacante de 26 anos ainda pode deixar o clube. Ele já recebeu consultas de mercados europeus e da América do Norte. A permanência de Borja no Allianz Parque implica em maior concorrência no ataque. O clube contratou recentemente Henrique Dourado e Luiz Adriano. Deyverson e Arthur Cabral são os concorrentes para a posição atualmente.