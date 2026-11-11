O Feyenoord venceu o FC Utrecht por 3 a 2 nesta quarta-feira, em um amistoso disputado a portas fechadas. Gonçalo Borges foi um dos destaques da equipe de Roterdã, com um gol e uma assistência.

Borges marcou logo aos três minutos. O ponta passou pelo marcador com uma pedalada e acertou o ângulo. Depois, Borges e Reiss Nelson tiveram chances de ampliar a vantagem, mas não conseguiram.

O Utrecht reagiu e empatou com Davy van den Berg, que superou o goleiro Liam Bossin com um chute forte. Borges finalizou por cima pouco antes do intervalo, e as duas equipes foram para o descanso com o placar em 1 a 1.

O Feyenoord retomou a vantagem dez minutos após o intervalo. Borges, bastante ativo na partida, cruzou para Pieter van Maarschalkerwaard. Poucos minutos depois, Van Maarschalkerwaard deu o passe para Theodoros Delianidis marcar o terceiro gol.

O Utrecht não desistiu e diminuiu para 3 a 2 com Dani de Wit. O gol saiu aos 87 minutos, deixando pouco tempo para buscar o empate. O Feyenoord segurou o resultado e conquistou uma vitória apertada no amistoso.

Van Bronckhorst aproveitou o amistoso para observar vários jogadores. Nelson e Shaqueel van Persie atuaram por um tempo cada. Thijs Kraaijeveld, Tobias van den Elshout e Mats Deijl também receberam minutos em campo.

O Feyenoord não jogará neste fim de semana por causa da pausa para jogos de seleções. A Vriendenloterij Eredivisie será retomada em 21 de novembro. Naquela data, o Excelsior, também de Roterdã, visitará o De Kuip.

Escalação do Feyenoord: Bossin (46' Kastenmeier); Mahamud (75' Agboluaje), Schens (75' Pieterse), Kraaijeveld, Deijl; Van den Elshout, Van Maarschalkerwaard (75' Rueck), Van Persie (46' Kessels); Borges (81' Onunta), Delianidis (81' El Boujjoufi), Nelson (46' Verdonk)

Escalação do FC Utrecht: Gadellaa (46' Eppink); Horemans, Offerhaus, Blake (79' De Wit), Van Duijn (76' Omorowa), Medić, Kloosterboer (46' Ghaddari), Van den Berg, Agougil (76' Dundas), Amrabat (63' Stepanov), Kooy (46' Van Overeem).