Bordeaux x Lyon: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Depois de vencer na estreia, o vai para seu segundo jogo na 2020/21, visitando o nesta sexta-feira (11), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da competição.. A partida não terá transmissão ao vivo na TV. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Veja informações da partida!

O Bordeaux vem em boa fase neste começo de : está invicto, com quatro pontos em seis disputados, e vem de vitória contra o Angers, fora de casa, por 2 a 0. Assim, deve repetir a mesma escalação que bateu os Les Scoïstes.

O único desfalque é o zagueiro Pablo, ex- , lesionado, mas que já está em processo final de recuperação.

Provável escalação do Bordeaux: Costil; Sabaly, Koscielny, Baysse e Benito; Basic e Otávio; Oudin, Preville e Hwang; Maja.

