Um relatório da imprensa revelou, nesta quinta-feira, uma surpresa estrondosa envolvendo um dos jogadores da seleção da Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2026.

O jornal "As" afirmou que o dinheiro, às vezes, não é tudo no mundo do futebol, destacando que tem um exemplo claro e próximo: alguém que usará duas estrelas no peito no próximo sábado, no estádio de Wembley, palco do jogo entre Espanha e Inglaterra pela Liga das Nações da Europa.

O jornal explicou que o jogador da Espanha (cuja identidade não foi revelada) abriu mão da sua premiação pela conquista da Copa do Mundo e a doou aos funcionários da Federação Espanhola, em reconhecimento aos seus esforços notáveis.

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Após a conquista do Mundial, o mundo do futebol elogiou os jogadores comandados por Luis de la Fuente, tanto pelo estilo de jogo quanto pela profunda compreensão do espírito de equipe.

O período de treinamento da competição começou nos primeiros dias de julho passado e, para garantir que tudo estivesse pronto, uma grande equipe de funcionários da Federação estava (e ainda está) por trás dos jogadores e treinadores.

O mérito desse sucesso, sem dúvida, é dos jogadores, mas também houve heróis anônimos que contribuíram com o seu melhor para alcançar esse êxito.

A Federação e os jogadores chegaram a um acordo sobre a distribuição das premiações e prêmios, com base no desempenho da equipe durante a Copa do Mundo.

Premiação do Mundial de 50 milhões de euros

A permanência por mais tempo na América do Norte levou a um aumento nas quantias destinadas aos jogadores e treinadores, de forma proporcional ao aumento dos prêmios da Fifa que a Federação recebeu por avançar pelas diferentes fases e vencer as partidas, sendo que o total desses prêmios chegou a cerca de 50 milhões de euros.

Conforme o acordo firmado, cada um dos 26 jogadores sabia que receberia uma premiação estimada em cerca de um milhão de euros, como recompensa pela conquista da Copa do Mundo.

E a surpresa estrondosa veio quando um dos campeões do mundo decidiu abrir mão da sua premiação para que fosse entregue aos funcionários da Federação.

O jogador em questão queria, e ainda quer, permanecer na sombra, por isso o seu gesto é uma expressão de gratidão pelo trabalho daqueles que ele considera companheiros de jornada: os funcionários que estão sempre por trás da equipe de futebol, especialmente quando se fala de quase dois meses de período de treinamento.

Esse gesto mostra que o grupo construído por Luis de la Fuente vai além da lógica do futebol moderno. É verdade que a conquista da Copa do Mundo se deu dentro de campo, demonstrando uma superioridade clara do início ao fim, mas, para alcançá-la, foi preciso que certos elementos funcionassem com plena eficiência, e isso foi graças aos funcionários da Federação, que deram um exemplo a ser seguido ao longo de todo o torneio, movidos pelo desejo incontrolável de conquistar o título de campeão do mundo, além do incentivo dos seus salários.

E, semanas depois, veio um gesto que confere ao esporte, ao futebol e à convivência um status elevado. E, naturalmente, tudo foi feito de acordo com a lei.

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