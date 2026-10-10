Como relata o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Bayern pode imaginar uma chamada cláusula Ballon d'Or. Caso Olise de fato venha a ganhar no futuro o prêmio de melhor jogador de futebol do mundo, ele receberia, portanto, um pagamento de bônus correspondente.

Até onde o recordista de títulos quer ir pelo jogador de 24 anos também é evidenciado pela mais recente reportagem da Sky. Segundo a publicação, o clube de Munique quer seduzir Olise com um contrato válido até 2032. Um possível salário anual de 25 milhões de euros está em pauta. Com isso, Olise passaria a figurar na faixa salarial dos mais bem pagos, Harry Kane e Jamal Musiala. Atualmente, Olise receberia cerca de 14 milhões de euros por ano.

Segundo a reportagem, o Bayern espera conseguir convencer Olise a renovar em breve. Até mesmo no Real Madrid já se partiria, nesse meio-tempo, do princípio de que o jogador ofensivo permanecerá no recordista de títulos da Alemanha.

Os Merengues já vêm sendo ligados a Olise há bastante tempo. Principalmente no verão passado, circularam relatos sobre o interesse dos madrilenhos. No entanto, uma oferta concreta da Espanha não se materializou. O Paris Saint-Germain também teria o francês na mira.

Desde quando Michael Olise joga pelo Bayern de Munique?

Uma possível renovação de contrato, porém, pode depender de uma condição: pessoas próximas a Olise afirmam que ele só assinaria com uma cláusula de rescisão. Já em seu antigo clube, o Crystal Palace, o atacante havia garantido para si uma opção desse tipo. O Bayern de Munique fez uso dela em 2024 e contratou Olise por 53 milhões de euros. Em seu contrato atual com os muniquenses, por outro lado, não há cláusula de rescisão. O diretor esportivo Max Eberl confirmou isso, contrariando rumores em sentido diferente.

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Inicialmente, porém, outra questão de elenco deve ter prioridade em Munique: o contrato de Harry Kane expira no próximo verão. Segundo a Sport Bild, por isso o Bayern pretende tratar de forma mais intensa do futuro de Olise apenas depois disso.

Olise demonstra semana após semana que merece um contrato tão lucrativo. Também na temporada atual: após sete jogos oficiais, ele já soma oito gols e quatro assistências. Recentemente, Olise também chamou a atenção na seleção francesa, especialmente com um golaço contra a Itália. Por isso, recebeu muitos elogios do técnico da seleção, Zinedine Zidane, que o descreveu como um "líder nato".