“Bons jogadores sempre podem jogar juntos!” Frenkie de Jong fala abertamente sobre a parceria com Joey Veerman

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O meia holandês Frenkie de Jong vê com bons olhos a possibilidade tática de atuar como titular ao lado de Joey Veerman no meio-campo da seleção. Em sintonia com declarações do técnico Xavi Hernandez, De Jong afirmou que jogadores de boa técnica sempre podem se complementar em campo.

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Debate tático se abre sobre a configuração do meio-campo dos Países Baixos

Enquanto os Países Baixos se preparam para os confrontos decisivos da Liga das Nações da Uefa contra Grécia e Alemanha, as atenções se voltam para a forma como o técnico Xavi Hernandez organizará o meio-campo. Após o retorno de Frenkie de Jong de lesão, surgiu a dúvida sobre a possibilidade de o jogador do Barcelona atuar ao lado de Joey Veerman no meio-campo central.

Embora os dois raramente tenham começado juntos uma partida pela seleção, Xavi afirmou que jogadores de alto nível são plenamente capazes de atuar no mesmo esquema tático.

De Jong compartilha da visão do treinador e se mostrou totalmente aberto à parceria.

De Jong elogia as qualidades técnicas e táticas de Veerman

Ao avaliar o que Veerman oferece à seleção, De Jong destacou a visão de jogo e a qualidade técnica do meio-campista.

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“Joey é um jogador que tem boa visão de jogo. Ele é muito bom tática e tecnicamente, então, de modo geral, é fácil jogar com jogadores assim. No fim das contas, o técnico decide”, explicou De Jong à ESPN.

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“Joey é simplesmente um jogador muito bom. Então, certamente acho que poderíamos jogar juntos. Mas, como eu disse, os treinadores decidem no fim.”

As exigências táticas de uma nova parceria

Questionado se atuar ao lado de um jogador de perfil diferente mudaria suas responsabilidades em campo, De Jong descartou a possibilidade de grandes complicações.

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“Não, acho que não. Como eu disse, acho que bons jogadores sempre podem jogar juntos”, reiterou De Jong.

Depois de atuar ao lado de diferentes companheiros de meio-campo ao longo da carreira no Ajax e no Barcelona, o meia de 29 anos está acostumado a se adaptar rapidamente a diferentes dinâmicas táticas.

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Países Baixos buscam resultados importantes na Liga das Nações

Com ajustes no elenco em andamento após desfalques de última hora por questões físicas, a disponibilidade de De Jong e Veerman dá à comissão técnica uma valiosa flexibilidade tática.

Os Países Baixos enfrentam a Grécia em Amsterdã antes de viajar a Berlim para encarar a Alemanha em jogos decisivos da fase de grupos.

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Seja atuando lado a lado ou em formações diferentes, os dois meio-campistas querem ajudar os Países Baixos a terminar bem sua campanha na Liga A.