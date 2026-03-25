Bonolis sobre a disputa pelo título: “O Milan tem uma sorte incrível, o Napoli é um time maravilhoso”

A SportItalia conversou com o torcedor VIP do Inter, Paolo Bonolis. O conhecido apresentador de TV dá sua opinião sobre a disputa pelo Scudetto: “Ambos me preocupam, no sentido de que são dois elencos esplêndidos: o Napoli foi prejudicado por uma série de contratempos fatais ao longo da temporada, é um time maravilhoso. Gosto muito do Hojlund e agora o De Bruyne voltou, o Anguissa voltou, o McTominay voltou: enfim, é um time de primeira. O Milan do Allegri, o que posso dizer? Me preocupa um pouco menos pelo elenco em si, que aliás é ótimo, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma sorte impressionante. Mas a sorte não se controla... São duas equipes importantes: seis pontos são muitos e espero que saibam administrá-los”.