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FC Internazionale v SS Lazio - Serie A TIMGetty Images Sport

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Bonolis sobre a disputa pelo título: “O Milan tem uma sorte incrível, o Napoli é um time maravilhoso”

Milan

O torcedor VIP da Inter, Paolo Bonolis, entrevistado pela SportItalia, fala sobre a disputa pelo título com o Napoli e o Milan

A SportItalia conversou com o torcedor VIP do Inter, Paolo Bonolis. O conhecido apresentador de TV dá sua opinião sobre a disputa pelo Scudetto: “Ambos me preocupam, no sentido de que são dois elencos esplêndidos: o Napoli foi prejudicado por uma série de contratempos fatais ao longo da temporada, é um time maravilhoso. Gosto muito do Hojlund e agora o De Bruyne voltou, o Anguissa voltou, o McTominay voltou: enfim, é um time de primeira. O Milan do Allegri, o que posso dizer? Me preocupa um pouco menos pelo elenco em si, que aliás é ótimo, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma sorte impressionante. Mas a sorte não se controla... São duas equipes importantes: seis pontos são muitos e espero que saibam administrá-los”.

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