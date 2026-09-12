O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, retornou à escalação da equipe no duelo contra o Al-Taawoun pela Roshn Saudi League, enquanto o trio do terror comanda o setor ofensivo.
O Al-Hilal visita o Al-Taawoun neste sábado, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada da Roshn Saudi League.
O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, anunciou a escalação oficial, que teve o retorno de Bounou, após sua recuperação da lesão que o afastou da última partida contra o Neom, encerrada com derrota por 2 a 0.
Bounou jogará atrás do quarteto formado por Mohamed Mahzari e Mutaib Al-Harbi nas laterais, e Hassan Tambakti e o senegalês Kalidou Koulibaly no eixo da defesa.
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O trio de meio-campo será formado, como de costume, pelo sérvio Sergej Milinkovic-Savic, pelo português Rúben Neves e por Mohamed Kanno.
Já o setor ofensivo será composto pelo trio estrangeiro, comandado pelo inglês Ollie Watkins, tendo a seus lados o holandês Crysencio Summerville e o brasileiro Gabriel Martinelli.
O Al-Hilal quer retomar a liderança do Campeonato Saudita, já que ocupa atualmente a terceira posição, com 15 pontos, conquistados em 5 vitórias e uma derrota, a dois pontos do Al-Ittihad e a um ponto do Al-Qadisiyah, que disputaram uma partida a mais.
Em contrapartida, o Al-Taawoun ocupa a décima quarta posição na tabela de classificação, com apenas 3 pontos, obtidos em 3 empates e igual número de derrotas, sem conquistar qualquer vitória.
A escalação do Al-Hilal ficou da seguinte forma:
- Goleiro: Yassine Bounou
- Defesa: Mohamed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Mutaib Al-Harbi
- Meio-campo: Rúben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Mohamed Kanno
- Ataque: Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville