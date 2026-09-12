Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Bono retorna ao gol do Al-Hilal contra o Al-Taawoun e trio do terror comanda o ataque

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Y. Bounou
Arábia Saudita
Marrocos

O Zamalek deseja recuperar o ritmo das vitórias

O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, retornou à escalação da equipe no duelo contra o Al-Taawoun pela Roshn Saudi League, enquanto o trio do terror comanda o setor ofensivo.

O Al-Hilal visita o Al-Taawoun neste sábado, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada da Roshn Saudi League.

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, anunciou a escalação oficial, que teve o retorno de Bounou, após sua recuperação da lesão que o afastou da última partida contra o Neom, encerrada com derrota por 2 a 0.

Bounou jogará atrás do quarteto formado por Mohamed Mahzari e Mutaib Al-Harbi nas laterais, e Hassan Tambakti e o senegalês Kalidou Koulibaly no eixo da defesa.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

Ingressos para as partidas da Roshn Saudi LeagueCompre seu ingresso agora!

O trio de meio-campo será formado, como de costume, pelo sérvio Sergej Milinkovic-Savic, pelo português Rúben Neves e por Mohamed Kanno.

Já o setor ofensivo será composto pelo trio estrangeiro, comandado pelo inglês Ollie Watkins, tendo a seus lados o holandês Crysencio Summerville e o brasileiro Gabriel Martinelli.

O Al-Hilal quer retomar a liderança do Campeonato Saudita, já que ocupa atualmente a terceira posição, com 15 pontos, conquistados em 5 vitórias e uma derrota, a dois pontos do Al-Ittihad e a um ponto do Al-Qadisiyah, que disputaram uma partida a mais.

Em contrapartida, o Al-Taawoun ocupa a décima quarta posição na tabela de classificação, com apenas 3 pontos, obtidos em 3 empates e igual número de derrotas, sem conquistar qualquer vitória.

A escalação do Al-Hilal ficou da seguinte forma:

  • Goleiro: Yassine Bounou
  • Defesa: Mohamed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Mutaib Al-Harbi
  • Meio-campo: Rúben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Mohamed Kanno
  • Ataque: Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google