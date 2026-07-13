O jornal argentino “Olé” respondeu com sarcasmo mordaz às repetidas acusações de que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) estaria favorecendo a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, detalhando 18 casos de supostas “ajudas” desde o início do torneio.

O principal jornal esportivo diário da Argentina publicou uma longa reportagem irônica em resposta à onda de críticas que se intensificou após cada partida dos campeões mundiais de 2022, especialmente após as acusações da seleção egípcia de que haveria “coisas estranhas” e “apoio em todos os níveis” após a derrota nas oitavas de final.

A polêmica se intensificou na noite do último sábado, após a partida das quartas de final contra a Suíça, quando a expulsão do atacante Breel Embolo gerou grande indignação. Seu companheiro de equipe, Dan Ndoye, afirmou: “Hoje à noite, houve dois tipos de arbitragem: um a favor deles e outro a nosso favor. É difícil aceitar isso”.

Na tentativa de responder a essas acusações, o jornal “Olie” listou, em tom irônico, 18 “ajudas” que a FIFA teria dado à Argentina, entre elas: “Prometeram ao goleiro argelino uma recompensa especial. Eles precisavam que Messi finalmente marcasse um hat-trick na Copa do Mundo; por isso ele não conseguiu acertar a bola no ângulo superior e, por isso, não reagiu ao chute preciso. Tudo isso foi orquestrado.”

O jornal também ironizou a expulsão de Embolo, afirmando: “É certo que foi Gianni Infantino quem solicitou, da cabine VIP por meio do rádio, ao VAR (Vídeo-Árbitro Assistente) que não expulsasse Embolo imediatamente após sua entrada violenta em Paredes”.

O “Olé” não se limitou a defender sua seleção, mas também criticou as grandes seleções que foram eliminadas precocemente do torneio, observando que “a FIFA convenceu os dirigentes do Brasil a abandonar seu tradicional estilo de jogo ao escolher Carlo Ancelotti, e o resultado: uma derrota esmagadora para Haaland antes do rápido retorno às praias do Rio”.

E acrescentou, em tom irônico: “A Holanda era a favorita segundo os algoritmos, então eles realizaram uma reunião secreta para planejar sua eliminação; mandaram-na para os pênaltis contra o Marrocos e um goleiro especializado como Bono — uma jogada brilhante”.

Quanto ao jogo do Egito, o jornal comentou: “Quando a regra do VAR (Vídeo-Árbitro Assistente) foi alterada há alguns anos para permitir a revisão completa das jogadas a fim de verificar se houve erros antes do gol ser marcado, eles já tinham levado em conta a falta egípcia sobre Lisandro Martínez; tudo era totalmente previsível”.

E o “Olé” encerrou sua reportagem irônica dizendo: “Portanto, não há dúvida de que a FIFA favorece a Argentina”, em uma mensagem clara a todos que acusam os campeões mundiais de se beneficiarem de favoritismo arbitral ou organizacional.

Parece que a polêmica em torno do desempenho da Argentina e das decisões arbitrais não vai cessar até o fim do torneio, especialmente com o “Tango” se aproximando da final, o que faz com que cada decisão arbitral seja alvo de escrutínio e críticas por parte dos adversários e da mídia internacional.