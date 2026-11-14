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Muhammad Sharaf Eldeen
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Bono invade a lista de Hakimi e Nesyri, e En-Nesyri ultrapassa Ziyech na corrida dos artilheiros históricos

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O goleiro da seleção do Marrocos, Yassine Bounou, comemorou sua centésima partida internacional com a camisa do Marrocos ao participar da goleada por 5 a 1 sobre o Níger, na noite de sexta-feira, no Estádio Mohammed V, em Casablanca, pela terceira rodada das eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027.

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Bono se tornou o terceiro jogador na história da seleção marroquina a atingir 100 partidas internacionais, atrás de Noureddine Naybet, que lidera a lista dos mais escalados com 115 jogos, e de Achraf Hakimi, que chegou a 104 partidas.

A centésima aparição não foi apenas uma ocasião de celebração para o goleiro marroquino, pois ele desempenhou um papel importante na manutenção da vantagem de sua seleção, ao defender um pênalti aos 45 minutos, cobrado por Youssouf Oumarou, que teria sido capaz de trazer o Níger de volta ao jogo e empatar a partida, em um momento em que a seleção marroquina vencia por 2 a 1.

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O pênalti veio depois que Mohamed Abdoul Rahman reduziu a diferença para o Níger aos 41 minutos, aproveitando uma falha de Bono em uma saída de seu gol.

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Mas o experiente goleiro compensou esse erro rapidamente ao defender o pênalti, antes de Achraf Hakimi marcar o terceiro gol de Marrocos, aos três minutos dos acréscimos do primeiro tempo.

Bono defendeu 12 pênaltis dos 60 que enfrentou ao longo de sua carreira, com um índice de sucesso de 20%.

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Ele fez uma partida forte em sua centésima aparição, defendendo cinco finalizações em seu gol, contribuindo para a vitória de Marrocos por 5 a 1 e para o alcance dos nove pontos na liderança do Grupo 1 das eliminatórias.

O astro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, nascido em 5 de abril de 1991 na cidade de Montreal, no Canadá, é um dos goleiros mais destacados da história do futebol marroquino.

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Bono foi um dos principais destaques de sua seleção durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando contribuiu para que Marrocos chegasse às semifinais, pela primeira vez na história das seleções africanas e árabes, além de ter sido campeão da Liga Europa com o Sevilla em 2023.

En-Nesyri amplia seus números

A partida também teve a adição de mais um gol de Youssef En-Nesyri à sua conta internacional, após ele marcar o quarto gol de Marrocos aos 77 minutos, em um passe de Achraf Hakimi, elevando seus números para 26 gols com a seleção.

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Ahmed Faras lidera a lista com 36 gols por Marrocos, seguido por Salaheddine Bassir, com 27 gols, e então Youssef En-Nesyri em terceiro, com 26 gols, e Hakim Ziyech em quarto, com 25 gols.

Série histórica para Marrocos

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No mesmo contexto, a seleção de Marrocos continuou a reforçar seu notável retrospecto em casa nas eliminatórias que dão acesso aos grandes torneios.

A equipe conquistou sua 16ª vitória consecutiva em partidas disputadas em seu território, nas eliminatórias da Copa Africana de Nações e da Copa do Mundo, de acordo com a rede francesa "stats foot", alcançando sua melhor sequência de vitórias em casa nesse tipo de competição.

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Esse número é uma extensão da grande evolução que os resultados da seleção marroquina registraram nos últimos anos, depois de ela se impor como uma potência de destaque no continente africano e no mundo.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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