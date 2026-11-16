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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images
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Bono homenageia "lenda marroquina" que lhe ensinou o segredo dos pênaltis: "Todo o mérito é dele"

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Yassine Bono, goleiro do Al-Hilal e da seleção marroquina, revelou a quem deve uma das técnicas em que se apoia para defender pênaltis.

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Em declarações após a vitória do Marrocos sobre o Níger por 5 a 1, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações, reproduzidas pelo jornal espanhol "Sport", o goleiro revelou que foi o lendário arqueiro marroquino Badou Zaki quem lhe passou esse método durante sua passagem pelo Wydad Casablanca.

Bono explicou que Zaki lhe ensinou essa técnica quando ainda jogava no Wydad: "Quando eu jogava no Wydad, foi Badou Zaki quem me ensinou esse método para defender pênaltis, e todo o mérito é dele".

As palavras do goleiro do Al-Hilal vieram depois de uma intervenção decisiva na partida: ele defendeu o pênalti cobrado por Youssef Amrou e, em seguida, conseguiu afastar o rebote, impedindo a seleção do Níger de diminuir a diferença e preservando a vantagem do Marrocos.

Bono contou que guardou o conselho recebido de Zaki há anos, mas só passou a colocá-lo em prática recentemente, depois de decidir resgatar a técnica que aprendeu no início da carreira, no Wydad.

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Uma lenda do gol marroquino

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Badou Zaki é considerado um dos maiores goleiros da história do futebol marroquino e africano. Ele conduziu sua seleção a um feito histórico na Copa do Mundo de 1986, no México, quando o Marrocos se tornou a primeira seleção africana a chegar às oitavas de final do torneio.

No mesmo ano, Zaki conquistou a Bola de Ouro Africana. Também deixou sua marca nos gramados espanhóis com o Real Mallorca, onde atuou de 1986 a 1992, período em que levou o Troféu Zamora de melhor goleiro do Campeonato Espanhol na temporada 1988-1989, antes de chegar à final da Copa do Rei em 1991.

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Zaki seguiu carreira como treinador e levou a seleção marroquina à final da Copa Africana de Nações de 2004, consolidando-se como um dos grandes nomes da história do futebol do Marrocos.

Bono celebra seu centésimo jogo pelo Marrocos

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O duelo contra o Níger teve um significado especial para Bono, que disputou sua 100ª partida com a camisa da seleção marroquina. O goleiro comemorou a marca após o jogo e agradeceu o apoio da torcida presente em Casablanca.

A cidade ocupa um lugar especial na trajetória de Bono, que iniciou a carreira profissional no Wydad Casablanca antes de se transferir para a Espanha em 2012. Lá, passou por Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Girona e Sevilla, clube com o qual conquistou seus principais títulos europeus, antes de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.