Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina, revelou a natureza da lesão que sofreu na noite da vitória sobre a Escócia, por 1 a 0, durante a partida disputada na madrugada deste sábado, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Bono sofreu uma forte colisão com um jogador da seleção escocesa, o que levou a equipe médica a entrar em campo para atendê-lo, o que causou certa preocupação.

Em declarações à rede de canais marroquina “Al-Riyadiya”, Bono afirmou: “Não estou com nenhuma lesão, está tudo bem e não há nenhum problema”.

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Ele acrescentou: “Graças a Deus conquistamos a vitória e fizemos uma boa partida no geral. Criamos várias chances e desperdiçamos algumas, mas o mais importante é que conseguimos marcar”.

O goleiro do Al-Hilal saudita continuou: “Depois do gol, recuamos um pouco para manter a vantagem, e a equipe mostrou uma boa organização defensiva”.

E continuou: “Nos últimos tempos, tem havido maior entrosamento entre os jogadores da seleção, e isso se refletiu no desempenho em campo”.

E concluiu: “Quanto ao próximo jogo, encaramos cada confronto individualmente, sem pensar no que vem depois. Nosso objetivo é vencer e assumir a liderança do grupo. Entraremos na próxima partida com o mesmo espírito e mentalidade de luta e, se Deus quiser, conseguiremos um resultado positivo”.

A seleção marroquina enfrentará o Haiti na noite da próxima quinta-feira, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, onde está empatada com o Brasil com 4 pontos na liderança.