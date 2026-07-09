Bono coloca Mbappé em uma lista negativa histórica ao lado de Benzema

Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa, não conseguiu marcar de pênalti contra o Marrocos aos 28 minutos da partida entre as duas equipes, na noite desta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma defesa espetacular do goleiro Yassine Bono.

De acordo com o site francês “stats foot”, Mbappé se tornou apenas o segundo jogador na história da seleção francesa a perder um pênalti durante uma Copa do Mundo, de um total de 18 pênaltis marcados a favor dos Bleus no torneio.

O primeiro jogador foi Karim Benzema, que perdeu um pênalti contra a Suíça em 20 de junho de 2014.

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Mbappé havia conquistado o pênalti após sofrer falta do lateral da seleção marroquina, Nasser Mazraoui, mas Bono conseguiu defender com facilidade o chute do astro do Real Madrid.

Vale lembrar que o Marrocos chegou às quartas de final após golear o Canadá (3 a 0) nas oitavas de final, enquanto a França venceu o Paraguai com dificuldade (1 a 0).



