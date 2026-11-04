Segundo essas informações, o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, convocará o artilheiro do Werder Bremen na quinta-feira para os próximos jogos da Nations League contra a Sérvia e a Holanda, "desde que nada de extraordinário aconteça até lá".

Desde sua estreia pela Alemanha sob o comando de Hansi Flick, há praticamente quatro anos, Füllkrug disputou 24 partidas pela seleção e marcou 14 gols. Suas últimas atuações, porém, foram no verão de 2025, na fase final da Nations League. Ele foi convocado pela última vez em setembro daquele ano.

Em campo, Füllkrug teve um desempenho péssimo após sua transferência do BVB para o West Ham United, em 2024, e durante o período em que esteve emprestado ao AC Milan. Desde que voltou ao Werder no verão, porém, ele vive grande fase e já marcou impressionantes 12 gols em dez jogos oficiais. Com isso, é o alemão que mais marcou nas cinco principais ligas da Europa.

Por isso, cresceram recentemente os pedidos pelo retorno do jogador de 33 anos à seleção. Klopp, que iniciou uma reformulação após a Copa do Mundo decepcionante na América do Norte, vinha evitando falar sobre Füllkrug. Há algumas semanas, porém, ressaltou: "Niclas Füllkrug tem 33 anos. Isso não é culpa minha!"

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Diante de suas atuações excepcionais, Füllkrug foi questionado várias vezes sobre uma possível convocação. Ele, porém, mostrou cautela e chegou a pedir que, em algum momento, deixassem o assunto de lado: "Se meu país precisar de mim, estarei lá pelo meu país, sempre. Mesmo que eu tenha 43 anos e ainda precisem de alguém na área. Eu também irei, mas não vou implorar por isso."

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Seleção alemã: Füllkrug e Ebnoutalib, sim; Brunner, não

A posição de centroavante é considerada um ponto de preocupação na seleção alemã. Kai Havertz é, em tese, a primeira opção, mas não é um centroavante de origem. Segundo a Sky, Younes Ebnoutalib também tem boas chances de ser convocado. Ele estreou sob o comando de Klopp há algumas semanas e vem atuando bem no ataque do Eintracht Frankfurt.

Já Paris Brunner, jogador das seleções de base da Alemanha que atua no AS Monaco, provavelmente terá de esperar mais um pouco. A convocação do atleta de 20 anos teria sido "intensamente discutida". Mas seus oito gols em 11 jogos nesta temporada ainda não teriam sido suficientes para garantir uma vaga à ex-joia do BVB.

A Alemanha enfrenta a Sérvia em 13 de novembro e, três dias depois, a Holanda. Klopp anunciará a convocação para os dois últimos jogos da seleção no ano na quinta-feira, às 11h30.