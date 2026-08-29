Como informa o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Napoli consultou o Newcastle United sobre um empréstimo do atacante de 24 anos. Romano, no entanto, não revelou se os responsáveis pelos Magpies já reagiram ao contato vindo da Serie A.

Nos bastidores do Newcastle, porém, ouviu-se nas últimas semanas, em meio a rumores, que o clube da Premier League de forma alguma quer liberar neste verão o centroavante da seleção, de 1,98 metro. Depois de uma temporada de estreia irregular na Inglaterra, a direção esportiva em St. James' Park segue apostando na explosão do jogador nascido em Bremen.

Para enfim explorar totalmente o potencial de Woltemade, o novo técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, segundo informações, já teria até buscado contato com Sebastian Hoeneß. Nessa conversa com o ex-treinador de Woltemade no VfB Stuttgart, o foco principal foi em qual posição o alto atacante pode oferecer o maior valor dentro da estrutura tática.

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Nick Woltemade: rumores sobre transferência para Stuttgart e Dortmund

No contexto dessas conversas, rapidamente surgiram especulações sobre um possível retorno por empréstimo à Suábia. Um fator essencial para isso foi o interesse demonstrado pelo Newcastle em Bilal El Khannouss, que no VfB é tratado como candidato à venda. A Bild descartou, porém, uma suposta troca: um retorno de Woltemade ao Ländle não é tema para nenhuma das partes.

O mesmo aparentemente vale para uma ida ao Borussia Dortmund. O BVB foi citado repetidamente como um potencial destino para um empréstimo, mas, segundo a Sport Bild , em nenhum momento houve contato direto entre o estafe do jogador e os westfalianos.

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Qual foi o valor da transferência de Nick Woltemade?

Também um suposto interesse do RB Leipzig careceria de qualquer fundamento. Além disso, da Premier League, o rival Nottingham Forest também teria sondado uma contratação. O Newcastle, porém, barrou imediatamente essa investida.

Há um ano, os Magpies haviam pago ao VfB Stuttgart uma taxa de transferência de 75 milhões de euros por Woltemade. Em sua primeira temporada pelo tradicional clube inglês, o atacante disputou 52 jogos oficiais, nos quais marcou 11 gols e deu cinco assistências.