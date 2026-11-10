Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A NFL teve uma troca bombástica e extremamente romântica na reta final do prazo para trocas.

Após três anos, o astro Kirk Cousins retorna aos Minnesota Vikings. Em troca, o Las Vegas Raiders recebe apenas uma escolha da terceira rodada do draft.

Cousins já havia jogado pelos Vikings entre 2018 e 2023. Nesse período, foi escolhido três vezes para o Pro Bowl e se tornou um dos melhores quarterbacks da liga em números. Porém, não conseguiu conquistar o título com Minnesota.

Ele chegou aos playoffs apenas duas vezes com os Vikings, e Minnesota nunca foi além da Divisional Round durante a passagem de Cousins. Ainda assim, com um passer rating de 101,2 na carreira (171 touchdowns e 55 interceptações), ele é o melhor entre os quarterbacks que jogaram por mais de uma temporada em Minnesota.

Publicidade Publicidade

NFL: Vikings reagem a atuação desastrosa de Carson Wentz

Os Vikings têm um bom retrospecto de 6-2, mas possuem um dos ataques mais fracos da liga. O quarterback Kyler Murray (64,9% de aproveitamento nos passes, 5 touchdowns, 3 interceptações e 1.022 jardas) está fora por lesão. Já Carson Wentz (48,4% de aproveitamento nos passes, 357 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação) teve uma atuação desastrosa na noite de segunda-feira contra o Buffalo Bills: completou apenas 8 de 25 passes para 81 jardas e sofreu duas interceptações.

Os Vikings lideram a liga em pontos sofridos, mas estão apenas na 27ª posição em pontos marcados, com 18,3. No jogo aéreo, ocupam a 31ª posição. Agora, Cousins deve ajudar a elevar o nível do ataque.

Como já passou pelos Vikings e volta a contar com o astro Justin Jefferson como alvo de seus passes, Cousins dificilmente precisará de muito tempo para se adaptar. Por isso, o técnico Kevin O'Connell teria insistido bastante com os proprietários para contar com ele. Segundo o jornalista especializado em NFL Jordan Schultz, O'Connell deixou "muito claro" que um quarterback experiente era absolutamente necessário para disputar os playoffs.

Publicidade

De acordo com Schultz, antes de trazer Cousins, os Vikings também tentaram conseguir Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, Daniel Jones, do Indianapolis Colts, e Geno Smith, do New York Jets, mas receberam respostas negativas.

Nos Raiders, Fernando Mendoza, escolhido como primeiro entre todos os jogadores no draft, finalmente deve assumir o comando. Desde o draft, Cousins era visto como uma solução temporária nos Raiders, enquanto Mendoza deve se tornar, em Las Vega, o tão aguardado quarterback de franquia. Cousins somou 2.340 jardas, 20 touchdowns e 8 interceptações, levando os Raiders a um retrospecto de 4-5. Agora, chegou a vez de Mendoza.