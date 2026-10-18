Segundo a publicação, mesmo "na mais alta cúpula" já "não se espera que o diretor de futebol permaneça no cargo por muito tempo após a janela de transferências de inverno". E agora há dúvidas até mesmo sobre a permanência de Krösche até lá.

Krösche tem contrato com o Eintracht até 2028. A parceria entre o dirigente e o tradicional clube, antes tão bem-sucedida, sofreu desgastes perceptíveis nos últimos meses e anos. Segundo a publicação, o presidente do Eintracht Frankfurt e do conselho de supervisão, Mathias Beck (55), deverá preparar o entorno do clube "nas entrelinhas" para a saída de Krösche durante a assembleia de associados de segunda-feira.

A busca por um sucessor de Krösche estaria sendo "intensificada". Entre os possíveis candidatos estariam Joti Chatzialexiou (50), que atualmente faz um bom trabalho no 1. FC Nürnberg, e Christoph Spycher (48), ex-jogador do Eintracht Frankfurt que está no Young Boys de Berna. Também haveria "discussões" sobre o retorno de Pirmin Schwegler (39, VfL Wolfsburg) e Fredi Bobic (54, Legia Varsóvia).

Se o clube às margens do rio Meno realmente tiver um novo chefe de futebol em breve, ele deverá adotar uma nova estratégia de transferências. No Eintracht, haveria consenso de que o modelo bem-sucedido no passado recente, de comprar jovens talentos por valores consideráveis e depois vendê-los por quantias muito maiores, já não funciona. O risco financeiro teria se tornado grande demais. Além disso, Krösche já não vinha tendo a mesma sorte no mercado de transferências. A nova linha deverá ser mais voltada à estabilidade.

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Mas a relação do ex-diretor esportivo do RB Leipzig com o Eintracht não está desgastada apenas por isso. A aposta equivocada e surpreendente no espanhol Albert Riera como sucessor de Dino Toppmöller na temporada passada também prejudicou sua reputação. Soma-se a isso, entre outras coisas, a aproximação com o Milan no verão passado.

Desde quando Markus Krösche trabalha no Eintracht Frankfurt?

Krösche, que antes havia feito um trabalho bem-sucedido no Paderborn, chegou a Frankfurt vindo do Leipzig no verão de 2021. Sob sua gestão, o Eintracht escreveu um capítulo de sucesso na história do clube e, além de conquistar a Liga Europa, garantiu vaga na Liga dos Campeões. Krösche acertou em várias contratações e conseguiu vender jogadores por valores, em alguns casos, exorbitantes. Entre eles estão as vendas recordes de Randal Kolo Muani (95 milhões de euros, PSG), Hugo Ekitike (95 milhões de euros, Liverpool) e Omar Marmoush (75 milhões de euros, Manchester City).

No entanto, a taxa de acerto de Krösche caiu bastante nos últimos tempos. O Eintracht fez uma temporada passada decepcionante (oitavo lugar na Bundesliga e ausência nas competições europeias), e o início desta temporada sob o novo técnico Adi Hütter também foi irregular. Com 16 gols sofridos após seis rodadas, o Frankfurt tem uma das defesas mais frágeis da liga. Ao menos, a equipe de Hesse pode respirar aliviada por enquanto após a vitória por 1 a 0 sobre o 1. FC Köln na noite de sexta-feira, a segunda na temporada. Atualmente, ocupa a 11ª posição na tabela.