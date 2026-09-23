O tradicional clube turco reage, assim, ao início fraco de temporada na Süper Lig, assim como à eliminação precoce na fase qualificatória da Liga Europa, na qual levou a pior contra o Ferencvaros Budapeste.

Para iniciar a mudança, os dirigentes já se separaram do técnico Fatih Tekke e contrataram Thomas Reis como novo treinador. O ex-treinador do Bochum teve uma estreia fulminante: contra o campeão Galatasaray, o Trabzon venceu por 4 a 0 graças a uma atuação de gala do superastro Mohamed Salah, contratado apenas no verão junto ao Liverpool.

A reformulação do elenco agora também inclui o campeão mundial de 2014: Boateng deve ser integrado como auxiliar técnico de Reis, com ambas as partes já tendo chegado, em princípio, a um acordo para a colaboração.

O jogador com 76 partidas pela seleção alemã é esperado em breve em Trabzon para assinar oficialmente o contrato. Para o ex-profissional, o trabalho na costa do Mar Negro marca a primeira passagem de sua carreira como treinador no futebol profissional. De abril a agosto de 2025, Boateng já havia sido auxiliar técnico por 13 jogos sob o comando de Andreas Wieland nos amadores do LASK, onde pouco depois também encerrou oficialmente a carreira como jogador.

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Quantos títulos Jerome Boateng ganhou no Bayern de Munique?

O zagueiro viveu seu período mais vitorioso no Bayern de Munique. Em quase dez anos na Säbener Straße, acumulou uma impressionante coleção de títulos: nove campeonatos alemães, dois títulos da Liga dos Campeões, além de cinco triunfos na Copa da Alemanha.

O auge foi celebrado pelo agora jogador de 38 anos em 2014, com a camisa da seleção alemã, ao conquistar a Copa do Mundo no Brasil. Além do Bayern, sua carreira no futebol profissional também o levou, entre outros clubes, a Hertha Berlim, Hamburgo, Manchester City, Olympique Lyon, US Salernitana e, por último, à Áustria, para o LASK.