Bomba da Segunda Guerra Mundial atrasa voo do Bayern de Munique

Os planos de viagem dos gigantes alemães foram interrompidos após a vitória no meio da semana pela Copa da Alemanha

O Bayern de Munique teve sua volta para casa adiada, após a vitória na Copa da Alemanha, sobre o Bremer SV. Segundo apuração da Goal, o atraso se deu depois que uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi localizada em Bremen.

A expectativa era de que os campeões da Bundesliga voltassem para Munique na noite desta quarta-feira (25). A equipe comandada por Julian Nagelsmann, derrotou o Bremer SV, pelo placar de 12 a 0 e avançou de fase. No entanto, a descoberta do artefato de mais de sete décadas enterrado, deixou a equipe "presa" do outro lado do país.

O dispositivo explosivo pesa cerca de 500 kg - acredita-se que seja um explosivo americano lançado durante ataques de bombardeio na cidade ainda na Segunda Guerra Mundial - foi descoberto na quarta-feira (25), durante um trabalho exploratório na área de Habenhausen.

As tentativas de neutralizar o artefato ainda estão em andamento, mas enquanto isso, os jogadores do Bayern - liderados pelo técnico Julian Nagelsmann - estão esperando em um hotel perto do aeroporto.

A delegação deverá receber autorização para voltar para casa ainda nesta quinta-feira, assim que os trabalhos forem concluídos. A equipe tem um confronto em casa contra o Hertha Berlin, neste sábado (28), às 13h30 (de Brasília).

Bayern enfrenta segundo atraso do ano

Não é a primeira vez que o clube vê seus planos de viagem interrompidos antes dos jogos, isso também aconteceu na tentativa de voar para o Catar para a disputa do Mundial de Clubes.

Naquela ocasião, a equipe foi impedida de decolar durante à noite no Aeroporto de Berlim, após ter ocorrido a proibição dos voos noturnos no momento da partida, deixando a delegação esperando até 7h da manhã para poder decolar.