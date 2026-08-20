O jogador de 19 anos agora está vinculado ao FC até 2031, informou o clube na noite de quinta-feira. Por muito tempo, o Borussia Dortmund tentou contratar o astro ofensivo, mas não ofereceu a taxa de transferência exigida pelos colonienses e acabou se retirando das negociações. Depois disso, houve especulações sobre uma transferência para o RB Leipzig.

"Claro que pensei no meu futuro", disse El Mala no comunicado do clube: "Mas as conversas com os responsáveis do FC foram excelentes, sinto uma confiança enorme e um grande reconhecimento aqui. Por isso fico aqui - quero fazer uma boa temporada com o FC e nossos torcedores."

El Mala usará a camisa 10 na nova temporada, como ele também anunciou, poucos minutos antes da publicação do comunicado à imprensa, em uma mensagem de vídeo montada de forma dramática. Com isso, ele é o primeiro jogador do FC desde Lukas Podolski a usar esse número.

Said El Mala tem agora uma cláusula de rescisão?

O clube não deu informações sobre uma eventual cláusula de rescisão no novo contrato. Segundo a Sky, o novo vínculo também não deve conter nenhuma. Esse já era o caso no contrato anterior, válido até 2030, razão pela qual os colonienses puderam conduzir livremente as negociações. Sempre se falou em uma exigência mínima de 50 milhões de euros.

O FC contratou El Mala no verão de 2024 junto ao Viktoria Köln, mas na temporada seguinte ele ainda atuou pelo time da terceira divisão. Em sua primeira temporada na Bundesliga, ele marcou 13 gols e deu 5 assistências pelo FC.



