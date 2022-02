Bom sinal para o Fluminense: Millonarios é a vítima preferida de German Cano

O Fluminense encara o Millonario na noite desta terça-feira (1) pela pré-Libertadores, após a vitória por 2x1 na partida de ida, e tem como sua principal arma o argentino Germán Cano.

Recém chegado do Vasco e autor de um dos gols da vitória do jogo de ida, o argentino também é tido como uma espécie de carrasco da equipe colombiana, onde marcou diversas vezes em seus tempos de Independiente de Medellín.

Das oito bolas na rede de Cano contra os colombianos, sete foram marcadas em suas passagens pelo Independiente, entre os anos de 2012 e 2019.

Em coletiva no CT do Fluminense, Conca projetou o duelo e as dificuldades do confronto, que é parte da jornada dos cariocas até a fase de grupos da Libertadores.

"Temos que jogar como sempre jogamos em todos os campos. Sabemos que o time está sempre preparado para ganhar. Temos que ficar tranquilos, sabemos que temos essa diferença, mas não podemos pensar nisso. Temos que jogar, pensar em melhorar como time, e pouco a pouco o time vai ganhando confiança para matar o jogo. O time está muito preparado para ganhar".

"O time chega muito bem, muito motivado. Sabemos que é um jogo muito decisivo. Esperamos estar bem para fazermos o melhor jogo, criar situações de jogo, poder jogar com a personalidade que o time joga e fazer gols".

O jogo desta terça será justamente em São Januário, estádio do Vasco da Gama, onde Conca atuou nas últimas temporadas.

Mais artigos abaixo

"Eu joguei muito tempo ali. É um campo muito bom, uma grama muito boa para poder jogar. O posicionamento também vai ser muito importante. Esperamos aproveitar todo o setor do campo para fazermos nosso melhor jogo.