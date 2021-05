Bom pelo alto: mais da metade dos gols de Arão no Flamengo foram de cabeça

Volante atinge marca importante pelo clube e vira peça importante de Ceni na Copa Libertadores

O Flamengo empatou em 2 a 2 com o Unión La Calera, no Chile, pela Copa Libertadores. Além de Gabigol, que anotou o primeiro gol de pênalti, Willian Arão deixou o dele, de cabeça, para selar o empate. O jogo aéreo do volante, hoje improvisado como zagueiro, vem sendo peça fundamental para o time Rubro-Negro.

Diante do La Calera, Arão chegou aos 27 gols com a camisa do Flamengo, sendo 15 deles de cabeça e, pela primeira vez na carreira, o jogador anotou dois gols em uma mesma edição de Copa Libertadores. Ele já tinha balançado as redes do Vélez, na primeira rodada.

Ao todo, Arão somo quatro gols em Copas Libertadores, três deles sob o comando do técnico Rogério Ceni, os dois desta edição e o outro diante do Racing, pelas oitavas de final em 2020. Na ocasião, o jogador também subiu mais alto que todo mundo e cabeçou para o fundo da rede. O primeiro gol do volante em Copas foi diante do Athletico-PR, na derrota do Flamengo por 2 a 1 na Arena da Baixada.

Nesta quarta-feira (12), no desembarque da equipe no Rio de Janeiro, Arão lamentou os erros defensivos cometidos pelo Flamengo e ressaltou que não tem a solução.

"Difícil falar (o que falta para acertar na defesa). Não é uma coisa só. Se eu tivesse a solução eu teria feito. A gente tem trabalhado todos os dias para isso. Às vezes são erros individuais, às vezes são erros coletivos, que acontecem. Estamos trabalhando para melhorar. Os caras chegaram duas vezes no nosso gol e fizeram dois gols. Daqui a pouco a gente vai acertar e, se Deus quiser, vamos parar de tomar gols".

O Flamengo volta a campo neste sábado (15), diante do Fluminense, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.