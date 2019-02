Bom início de Marquinhos Gabriel não é surpresa para Mano Menezes

O meia-atacante participou de três partidas até aqui e vem fazendo bons jogos

As boas atuações de Marquinhos Gabriel pelo Cruzeiro não estão sendo surpresa para o treinador Mano Menezes. O técnico da Raposa destacou que já vinha observando o jogador há um tempo e o fato de ele estar jogando bem deve-se ao ajuste correto de seu estilo de jogo.

"Já conhecíamos o jogador olhando de longe, agora você começa a entendê-lo de forma mais completa quando começa a jogar com a gente", disse Mano, com informações do UOL Esporte.

O último clube de Marquinhos no Brasil tinha sido o Corinthians, onde jogou por pouco mais de dois anos. Mas suas atuações não corresponderam ao que se esperava dele e ele foi para o Emirados Árabes por empréstimo em agosto de 2018. No começo desse ano, ele foi negociado com o Cruzeiro permanentemente e de graça.

Mano Menezes aponta que a chegada de Marquinhos o coloca em um time que joga de maneira simples e bem estruturada.

"Temos uma maneira simples e bem estruturada de jogar. Isso facilita para quem chega. Ganhamos um jogador com características diferentes pelo lado esquerdo, um ponta, que é raro hoje. Mas que ao mesmo tempo tem habilidade para construir as jogadas. Então, estamos contentes", falou o treinador.