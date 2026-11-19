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O Manchester United é bom demais para ser rebaixado, disse Paul Ince à GOAL. O ex-jogador também explicou o que seria sucesso para o novo técnico Mauricio Pochettino ao fim de sua primeira temporada no comando. O argentino assume um elenco que ocupa a zona de rebaixamento da Premier League, mas ainda é considerado candidato a uma vaga nas competições europeias.

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Pochettino trabalhou com Messi e Kane

Michael Carrick levou o Manchester United ao terceiro lugar e a uma vaga na Champions League depois de encerrar a temporada 2025/26 como técnico interino em Old Trafford. O desempenho foi recompensado com um contrato de dois anos.

Mas, apenas algumas semanas após a assinatura, o acordo foi desfeito , e o clube voltou a trocar de técnico. A experiência agora é priorizada em relação ao potencial: Pochettino trabalhou com os vencedores da Bola de Ouro Lionel Messi e Harry Kane ao longo da carreira.

Depois de possíveis contratações de Eddie Howe ou Antonio Conte terem sido cogitadas em determinado momento, o clube deposita sua confiança no sul-americano que deixou a seleção dos Estados Unidos após passagens por Southampton, Tottenham, Chelsea e Paris Saint-Germain.

Manchester United está na zona de rebaixamento

Pochettino precisa causar impacto imediato, já que o United caiu para a 18ª posição na Premier League , com apenas oito pontos após dez rodadas. Ainda há bastante tempo para corrigir os erros e começar a subir na tabela.

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Ince espera que isso aconteça e vê pouca chance de o Manchester United continuar preso à luta contra o rebaixamento. Para ele, a equipe é “melhor” do que Brighton e Bournemouth, que ocupam as primeiras posições, e cabe a jogadores como o capitão Bruno Fernandes e os reforços contratados no verão Youri Tielemans e Andrey Santos provar isso.

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Em que posição o Manchester United terminará a temporada?

O risco de rebaixamento rendeu muitas manchetes e debates acalorados, mas Ince, ex-jogador do Manchester United que conquistou títulos pelo clube e falou em parceria com o freebets.com, disse à GOAL, ao ser perguntado sobre o que seria sucesso para Pochettino: “Eles não vão ser rebaixados.

“Por ser o Manchester United, todo mundo exagera. É ótimo para a imprensa, para os comentaristas e para os ex-jogadores, mas eles têm um time bom o suficiente. Se você olhar o jogo contra o Villa, criaram tantas chances que poderiam facilmente ter vencido.

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“Eles têm qualidade mais do que suficiente para sair dali. Acho que, se conseguirem terminar talvez em sétimo ou oitavo lugar e tentar uma vaga nas competições europeias neste ano, será uma temporada de sucesso para Pochettino.

“Com certeza há jogadores ali capazes disso. Não venham me dizer que o elenco do Manchester United não é melhor do que o do Brighton, do Bournemouth ou do Everton. O elenco é melhor. Há alguma coisa que não está funcionando.

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“Então, se Poch conseguir descobrir o que falta, gostaria de vê-los subir rapidamente na tabela. O único problema é que, quando você está lá embaixo, e eu já estive nessa situação, a mentalidade é diferente.

“Quando você vê o Manchester United entre os três últimos, precisa de gente disposta a lutar, trabalhar duro e batalhar. Não se trata apenas de jogar um futebol bonito. Então, será interessante ver o que acontece. Mas não tenho dúvidas. Se conseguirem terminar em sétimo ou oitavo e garantir uma vaga nas competições europeias, acho que isso será uma temporada de sucesso para Pochettino.”

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Jogos do Manchester United: Desafios difíceis pela frente

Pochettino terá grandes desafios antes da abertura da próxima janela de transferências, em janeiro, quando surgirão oportunidades para renovar um elenco que vem rendendo abaixo do esperado. Seu primeiro jogo no comando do United será uma visita a Anfield no domingo para enfrentar o Liverpool, antigo adversário .

Até o fim do ano, a equipe também enfrentará Newcastle, Coventry, Arsenal, Nottingham Forest e Sunderland, além de Sporting e RB Leipzig pela Champions League.