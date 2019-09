Bolsonaro posta foto com Alexandre Pato durante Flamengo x Palmeiras

Presidente, que se declara palmeirense, postou foto com atacante rival em sua conta de Facebook no intervalo do duelo no Macaranã.

O presidente Jair Bolsonaro, que se declara palmeirense e já associou sua imagem ao clube em algumas oportunidades desde que foi eleito, postou uma foto com o são-paulino Alexandre Pato durante o duelo contra o . No intervalo da partida, quando os rubro-negros já venciam por 2 a 0, ele apareceu ao lado do atacante, que está afastado dos gramados por lesão.

A foto foi compartilhada na conta verificada do Facebook do presidente. "Com Alexandre Pato. Intervalo de Flamengo 2 x 0 , escreveu o político. O Flamengo acabaria vencendo o confronto por 3 a 0, mantendo-se líder do Campeonato Brasileiro.

Embora tenha vestido camisas de diferentes clubes em sua carreira política, Bolsonaro se declara palmeirense e esteve, por exemplo, na conquista do Campeonato Brasileiro do time paulista no ano passado, quando chegou a erguer a taça junto com o elenco alviverde.

Na última semana, ele havia aparecido com a camisa do na semana em que o Palmeiras enfrentava o clube gaúcho nas quartas da Liberatdores. Na última terça, a equipe de Renato Gaúcho fez 2 a 1 no Pacaembu e eliminou a equipe alviverde.