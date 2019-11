Bolsonaro já planeja ver Mundial de Clubes com o Flamengo

O presidente da República apostou em vitória por 2 a 0 sobre o River Plate, na final da Libertadores, mudando de ideia em relação à aposta anterior

Jair Bolsonaro, presidente da República, não viajou para Lima para acompanhar a final da Libertadores da América entre e . No entanto, já faz planos para acompanhar o de perto no em caso de título.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O Mundial de Clubes de 2019 será disputado no Qatar entre 11 e 21 de dezembro. Para carimbar sua participação, o time carioca terá que ser campeão da Libertadores sobre os argentinos.

“Se ganhar, já vou marcar minha ida ao último jogo do Brasileiro também e quem sabe no Qatar”, afirmou o mandatário, à Folha de , na entrada do Palácio da Alvorada, arriscando também um placar de 2 a 0 favorável ao Flamengo – voltando atrás na aposta de 5 a 4 nos pênaltis.