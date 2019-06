Bolsonaro e Moro expõem Flamengo dividido entre "relação institucional" e "apolítica"

Foto do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Justiça, Sérgio Moro, nas redes do Flamengo gera reações de apoio e crítica

O se viu mais uma vez entre críticas e apoio envolvendo a política nacional. Na última quarta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o CSA, pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube recebeu no estádio Mané Garrincha, palco do jogo, a presença do presidente Jair Bolsonaro e de Sérgio Moro, ministro da Justiça. A conta oficial do clube no Twitter publicou a imagem do encontro, o que gerou diferentes reações.

O Presidente do , Jair Bolsonaro, e o Ministro da Justiça, Sergio Moro, acompanham o jogo do Flamengo ao lado de dirigentes rubro-negros no Mané Garrincha. #CSAxFLA pic.twitter.com/UKD8E2dFwE — Flamengo (@Flamengo) June 13, 2019

Em comunicado oficial, o Flamengo reforçou sua posição oficial de ser "apolítico". No entanto, ao publicar uma foto mostrando que Bolsonaro, Moro e o deputado federal Hélio Bolsonaro assistiram à partida ao lado do vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, o clube foi alvo de questionamentos.

Diretoria do Flamengo disse, em nota oficial, que não se posiciona politicamente. Bom, essa foto na rede social do clube então deve ser uma ilusão de ótica https://t.co/ihDXw58bWQ — Rodrigo Mattos (@_rodrigomattos_) June 13, 2019

Por outro lado, o Flamengo sustenta que receber Jair Bolsonaro nada mais é do que manter uma relação institucional com o presidente da República, posição defendida por quem não viu um ato político na divulgação da imagem no Mané Garrincha nas redes oficiais do clube.

A presença de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro juntos no estádio na última quarta-feira teve um valor maior do que um simples evento contando com o presidente da República e seu ministro da Justiça. O encontro foi uma manifestação de apoio de Bolsonaro a Moro, protagonista em conversas com procuradores da operação Lava Jato que foram vazadas no último domingo pelo site The Intercept.

Segundo bastidores revelados pela rádio Jovem Pan, o Palácio do Planalto decidiu, por ora, que Bolsonaro não faria nenhuma declaração oficial sobre o caso para não levar o assunto para dentro do governo. Assim, a presença de ambos no jogo do Flamengo serviria como uma forma de apoio silencioso ao ministro da Justiça.