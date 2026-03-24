Bolonha: o estado físico de Pobega e Odgaard, fora por 2 a 3 semanas, os jogos que vão perder

O Bologna divulgou o resultado dos exames dos lesionados Pobega e Odgaard: “Os exames realizados em Tommaso Pobega revelaram uma lesão leve no músculo iliopsoas direito, com tempo de recuperação de 2 a 3 semanas. Os exames a que Jens Odgaard foi submetido revelaram uma leve distensão do músculo reto femoral esquerdo, com tempo de recuperação de 2 a 3 semanas”.





Ambos perderão os jogos contra o Cremonese (5 de abril), o Aston Villa (9 de abril) e o Lecce (12 de abril). A participação deles na partida de volta das quartas de final da Liga Europa contra o Aston Villa, marcada para 16 de abril, está em dúvida.