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Bolonha, ideia maluca de Ounahi: o jogador da seleção marroquina deixará o Girona após o rebaixamento para a Segunda Divisão

Milan
Mercado da bola

Bolonha: Sartori tenta uma grande contratação para o meio-campo de Tedesco: Ounahi, do Girona

Existe uma atração fatal entre Ounahi e a Copa do Mundo. O versátil meio-campista de 26 anos já havia levado o Marrocos às semifinais no Catar 2022 e agora está repetindo o feito nesta edição norte-americana com dois gols de grande qualidade nas oitavas de final contra o Canadá.


O rebaixamento do Girona para a Segunda Divisão coloca o talentoso meio-campista no mercado, uma oportunidade imperdível para muitos. Na Itália, o Bologna, comandado por Sartori, está de olho nele, segundo reportagem da Gazzetta dello Sport. Uma possibilidade decididamente atraente para a equipe do novo técnico Domenico Tedesco.

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