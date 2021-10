Bologna x Milan: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (23), às 15h45 (de Brasília), pela nona rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O jogão entre Bologna e Milan, neste sábado (23), às 15h45 (de Brasília), é válido pela nona rodada do Campeonato Italiano, e poderá dar a liderança ao clube de Milão. O duelo será transmitido na televisão por assinatura no canal da ESPN Brasil, e pelo streaming do Star+. Na Goal , você acompanha aos principais lances ao vivo clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bologna x Milan DATA Sábado, 23 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Renato Dall'Ara - Bologna, Itália HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (23), além do sistema de streaming Star+. Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

ESPN Brasil - qual o número do canal em cada operadora?

Por cabo:

CLARO TV: 70

70 CLARO TV HD: 570

570 VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

198 SKY HD: 598

598 CLARO TV: 70

70 CLARO TV HD: 570

570 VIVO TV: 462

462 VIVO TV HD: 875

875 OI TV HD: 160

160 BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em segundo colocado na Serie A Italiana, o MIlan procura a vitória para ultrapassar o Napoli e conquistar a liderança, nem que momentânea, do campeonato.

O Bologna, apesar de estar ainda em oitavo colocado, pode subir na tabela e conquistar, com reultados favoráveis, o quinto lugar. Para isso, Juventus, Lazio e Atalanta tem que perder, além da ainda invencibilidade do Milan estar de pé na competição, com sete vitórias e um empate.

Ibra está de volta ao elenco e Giroud vive boa fase, facilitando e desenvolvendo um bom ataque para o Milan.

Os dois clubes vem de maus resultados: Milan foi derrotado para o Porto na Champions, e o Bolgna empatou em 1 a 1 pela Serie A. Da mesma forma, os dois times vão para o jogo com raça de vencer o duelo e superar os jogos negativos.

Provável escalação da Bologna: Skorupski; Theate, Blinks e Gary Medel; Hickey, Svanberg, Domínguez e De Silvestri; Barrow e Soriano; Arnautovic.

Provável escalação da Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli e Ballo; Bennacer e Kessie; Saelemaekers, Maldini (Krunic) e Rebic (Rafael Leão); Giroud.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOLOGNA

JOGO CAMPEONATO DATA Bologna 3 x 0 Lazio Campeonato Italiano 03 de outubro de 2021 Udinese 1 x 1 Bologna Campeonato Italiano 17 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bologna x Milan Campeonato Italiano 23 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Napoli x Bologna Campeonato Italiano 28 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 3 x 2 Verona Campeonato Italiano 16 de outubro de 2021 Porto 1 x 0 Milan UEFA Champions League 19 de outubro de 2021

Próximas partidas