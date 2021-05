Bologna x Juventus: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela última rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando por uma vaga na próxima edição da Champions League, a Juventus visita o Bologna neste domingo (23), a partir das 15h45 (de Brasília), no estádio Renato Dall'ara, pela última rodada do Campeonato Italiano. O jogo terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, por streaming. Na Goal, você pode acompanhar o tempo real do jogo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bologna x Juventus DATA Domingo, 23 de maio de 2021 LOCAL Estádio Renato Dall'ara, Bologna, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Juve busca vaga na Champions League / Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, por streaming, irá transmitir o jogo deste domingo (23), às 15h45 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

A Juventus precisa ganhar e torcer por tropeços dos rivais para conquistar uma vaga na próxima edição da Champions League. Então, a Velha Senhora vai com o que tiver de melhor disponível para o duelo. Betancur, suspenso, é desfalque, enquanto Alex Sandro retorna de suspensão e Bonucci, de lesão.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo..

BOLOGNA

No meio da tabela e sem mais nenhuma pretensão no campeonato, o Bologna entra em campo neste domingo querendo atrapalhar os planos do rival. Para o jogo, o time não terá Dijks e Soriano, suspensos, enquanto Svanberg é dúvida.

Provável escalação da Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, De Silvestri, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 1 x 2 Juventus Serie A TIM 19 de maio de 2021 Juventus 3 x 2 Inter de Milão Serie A TIM 15 de maio de 2021

BOLOGNA

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 2 x 2 Bologna Serie A TIM 17 de maio de 2021 Bologna 0 x 2 Genoa Serie A TIM 12 de abril de 2021

