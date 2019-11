Bologna x Inter: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

QUANDO É?

JOGO Bologna x Internazionale DATA Sábado, 2 de novembro LOCAL Estádio Renato Dall'Ara - Bolonha, ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida será transmitida com exclusividade pelo DAZN para todo o território do Brasil.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOLOGNA

Depois de perder de virada para o por 3 a 2 na última rodada, o Bologna quer voltar a vencer para retomar a boa campanha da equipe nos primeiros jogos da .

Para o duelo contra a Inter, o treinador Siniša Mihajlović terá quatro desfalques: os laterais Takehiro Tomiyasu e Mitchell Dijks, o volante chileno Gary Medel (aquele que se envolveu em confusão com Messi) e o centroavante Mattia Destro.

Sem poder contar com a recuperação dos atletas, a tendência é que o treinador croata mantenha a escalação da última partida contra o Cagliari.

Provável escalação do Bologna: Skorupski; M'Baye, Bani, Denswill e Krejcí; Schouten e Dzemaili; Orsolini, Soriano e Sansone; Santander

INTERNAZIONALE

Depois de perder uma chance de assumir a ponta da tabela, na nona rodada, a Inter voltou a vencer contra o Brescia e segue um ponto atrás da líder .

Neste duelo diante do Bologna, a Inter espera que sua dupla de centroavantes Romelu Lukaku e Lautaro Martínez continue fazendo a diferença e o clube consiga sair de Bolonha com os três pontos.

Antonio Conte pode contar com um retorno importante para este confronto: Stefano Sensi, meia que foi destaque da equipe neste começo de ano e está nas últimas etapas de recuperação de uma contusão no músculo adutor da coxa.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Godín, De Vrij e Skriniar; Candreva, Gagliardini, Barella (Sensi), Brozovic e Asamoah; Lautaro Martínez e Lukaku;

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOLOGNA

JOGO CAMPEONATO DATA Bologna 2 x 1 Sampdoria Serie A 27 de outubro Cagliari 3 x 2 Bologna Serie A 30 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sassuolo x Bologna Serie A 8 de novembro 16h45 (de Brasília) Bologna x Parma Serie A 24 de novembro 8h30 (de Brasília)

INTERNAZIONALE

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 2 x 2 Parma Serie A 26 de outubro Brescia 1 x 2 Inter Serie A 29 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia Dortmund x Inter Liga dos Campeões 5 de novembro 17h00 (de Brasília) Inter x Verona Serie A 9 de novembro 14h00 (de Brasília)

