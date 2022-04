Bologna x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 2021/22

Bologna e Inter de Milão disputam, nesta quarta-feira (27), às 15h15 (de Brasília), o jogo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO Bologna x Inter de Milão DATA Quarta-feira, 27 de abril de 2022 LOCAL Renato Dall'Ara - Bologna, ITA HORÁRIO 15h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniele Chiffi

Assistentes: Mauro Vivenzi e Sergio Ranghetti

Quarto árbitro: Rosario Abisso

VAR: Gianluca Areliano

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, pela internet, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Renato Dall'Ara. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Bolgona chega para esta partida com uma sequência de quatro jogos seguidos sem derrotas - foram três empates e uma vitória. Ao todo, são 39 pontos para a equipe, que ocupa a 13ª colocação na tabela do Campeonato Italiano, posição em que não briga mais por G6, mas também têm baixo risco de queda - são 14 pontos de vantagem em relação à zona, com 15 em disputa.

A Inter vem de uma sequência melhor ainda, com quatro vitórias seguidas na Serie A, e sem perder já são oito jogos seguidos. Segunda colocada, a equipe ainda tem chanves de ultrapassar o rival Milan, atual líder do Italiano, com dois pontos de vantagem e um jogo disputado a mais.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOLOGNA

JOGO CAMPEONATO DATA Bologna 2 x 2 Udinese Serie A 24 de abril de 2022 Juventus 1 x 1 Bologna Serie A 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Roma x Bologna Serie A 1 de maio de 2022 15h45 (de Brasília) Venezia x Bologna Serie A 8 de maio de 2022 10h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 3 x 1 Roma Serie A 23 de abril de 2022 Inter de Milão 3 x 0 Milan Coppa Italia 19 de abril de 2022

Próximas partidas