Bologna x Aston Villa: Vencedores e perdedores – Os mestres europeus de Unai Emery assumem o comando enquanto a determinação italiana desmorona

O Stadio Renato Dall’Ara foi palco de um verdadeiro caldeirão de barulho nesta partida das quartas de final da Liga Europa, mas foi o Aston Villa que saiu de campo com sua reputação continental ainda mais reforçada. Voltando após um hiato de dezoito dias desde a vitória no campeonato nacional contra o West Ham, a equipe de Unai Emery não mostrou sinais de falta de ritmo. Desmontou uma equipe do Bologna que, apesar de uma trajetória histórica até esta fase, incluindo a eliminação da Roma, acabou sendo superada taticamente pelos favoritos do torneio.

Para o Villa, essa vitória por 3 a 1 representa mais do que apenas uma vantagem na primeira partida; é uma declaração de intenções de um clube que atualmente concilia a busca por uma vaga entre os quatro primeiros da Premier League com ambições europeias. O Bologna, oitavo colocado na Série A e com dificuldades em casa, agora enfrenta uma tarefa gigantesca na partida de volta. A partida serviu como um lembrete claro da diferença de experiência neste nível, já que os jogadores mais experientes do Villa ditaram o ritmo e exploraram as fragilidades defensivas dos homens de Vincenzo Italiano.

Vencedores

John McGinn

O capitão do Villa entrou em campo sob os holofotes, com a mídia italiana e o técnico do Bologna, Vincenzo Italiano, identificando-o como a principal ameaça. McGinn respondeu com uma atuação de imensa flexibilidade tática. Começando em uma função mais avançada, ele acabou recuando para solidificar o meio-campo, mostrando por que é o eixo do sistema de Emery. Ao marcar mais uma vez contra o Rossoblu — seu terceiro gol contra eles em dezoito meses —, ele provou ser seu eterno algoz. Sua capacidade de avançar de profundidade e sua liderança em um ambiente hostil consolidaram seu status de jogador de grandes partidas, justificando quase sozinho a recusa do clube em dar crédito aos rumores de transferência na Páscoa que o ligavam a uma saída.

Youri Tielemans

De volta à equipe titular pela primeira vez em várias semanas, Tielemans trouxe a serenidade e a segurança técnica que o Villa vinha sentindo falta ocasionalmente durante sua ausência. Ao lado de Amadou Onana, o jogador da seleção belga completou 92% de seus passes, atuando como o metrônomo que permitiu ao Villa resistir às primeiras investidas do Bologna. Sua inclusão foi um risco calculado de Emery, mas valeu a pena, já que ele ajudou a conduzir a transição da defesa para o ataque com precisão cirúrgica. Esse desempenho garante que ele agora seja titular indiscutível para a crucial “minitemporada” de sete jogos que definirá as esperanças do Villa na Liga dos Campeões.

Unai Emery

O tetracampeão desta competição acrescentou mais um feito tático ao seu currículo. A advertência de Emery aos seus jogadores para “respeitarem a competição” claramente surtiu efeito, já que o Villa jogou com a disciplina de um time que já esteve aqui muitas vezes antes. Sua decisão de escalar Emiliano Buendía ao lado de Morgan Rogers criou uma sobrecarga criativa que a zaga do Bologna, sem figuras-chave como Mikhail Vitik, simplesmente não conseguiu acompanhar. Emery posicionou agora o Villa como o time a ser batido na Liga Europa, elevando ainda mais seu próprio prestígio como, sem dúvida, o melhor técnico da fase eliminatória no futebol europeu moderno.

Perderam

Federico Ravaglia

Chamado a defender a baliza na ausência de Lukasz Skorupski, Ravaglia passou por uma noite difícil atrás de uma defesa instável. Embora pouco pudesse fazer contra a força bruta do terceiro gol do Villa, seu posicionamento no primeiro gol foi questionável, e faltou-lhe a presença de comando necessária para estabilizar a zaga durante a investida do Villa no segundo tempo. Em uma partida em que o Bologna precisava que seu goleiro fosse impecável para manter o empate, a incapacidade de Ravaglia de organizar sua área durante as jogadas ensaiadas custou caro. Esse desempenho provavelmente levará a pedidos por uma solução mais permanente entre os postes, caso a ausência de Skorupski continue.

Vincenzo Italiano

Apesar dos elogios pré-jogo a John McGinn, Italiano não conseguiu elaborar um esquema capaz de neutralizar o jogador da seleção da Escócia. A linha defensiva alta do Bologna foi repetidamente explorada pela jogada direta de Morgan Rogers e Ollie Watkins, e os ajustes táticos de Italiano no segundo tempo chegaram tarde demais para conter a maré. Com o desempenho do Bologna em casa agora em apenas uma vitória nos últimos sete jogos no Dall’Ara, a pressão sobre Italiano aumenta para encontrar uma solução para a falta de consistência nas competições nacionais e europeias. A derrota por 3 a 1 em casa efetivamente acaba com o sonho europeu, a menos que ocorra um milagre no Villa Park.

Jhon Lucumí

O zagueiro colombiano tinha a missão de marcar Ollie Watkins, mas teve dificuldades para lidar com os movimentos e a presença física do atacante durante toda a noite. Lucumí foi pego fora de posição no segundo gol e parecia cada vez mais frustrado à medida que a partida avançava, acabando por receber um cartão amarelo por uma falta cínica. Como líder da defesa do Bologna, ele não conseguiu oferecer a resiliência sobre a qual Emery havia alertado sua equipe. Esse desempenho destacou a diferença defensiva entre o meio da tabela da Série A e a elite da Premier League, deixando a reputação de Lucumí um pouco abalada no grande palco.

Em conclusão, o Aston Villa está com um pé nas semifinais. Sua eficiência, liderada por John McGinn e comandada pelo mestre desta competição, Unai Emery, provou ser demais para um time do Bologna que carecia da compostura defensiva necessária. Embora os italianos tenham mostrado lampejos da forma que os levou a eliminar a Roma na fase anterior, eles acabaram sendo dominados por uma máquina do Villa mais experiente e orientada por dados. A partida de volta em Birmingham agora parece uma mera formalidade.