Bologna x Aston Villa: Como foi o jogo - O Villa, com eficiência, garante a vitória no Estádio Renato Dell'Ara

O Aston Villa levou para o continente a intensidade da alta pressão característica da Premier League, desmontando o Bologna com uma exibição de finalização implacável. A equipe inglesa manteve a disciplina defensiva e explorou as falhas estruturais na retaguarda dos anfitriões italianos ao longo dos noventa minutos.
Embora o Bologna tenha tido sucesso nas laterais durante as jogadas iniciais, faltou-lhe a compostura no terço final necessária para igualar o desempenho do Villa. O resultado consolida a posição do Villa na parte alta da tabela da Liga Europa, deixando o Rossoblu com muito trabalho pela frente.
Primeiro tempo
4' — 💥 chance logo no início para Castro
Santiago Castro encontra espaço entre os zagueiros centrais do Villa e solta um chute rasteiro. Emiliano Martinez é forçado a fazer uma defesa com a ponta dos dedos logo no início, concedendo um escanteio.
12' — 🟨 cartão amarelo para Onana
Amadou Onana recebe cartão amarelo por uma entrada tardia em Remo Freuler no círculo central. O meio-campista belga foi pego no lado errado da bola durante uma transição do Bologna.
20' — 🔄 mudança tática de Emery
Unai Emery sinaliza para Youri Tielemans recuar mais para dar mais cobertura contra a pressão do Bologna na ala esquerda. O Villa muda para um bloco de meio-campo mais conservador.
28' — ⚽ gol do Aston Villa
Ollie Watkins abre o placar com uma finalização característica. Um passe em profundidade preciso de Morgan Rogers encontra o atacante, que chuta com precisão, passando por Federico Ravaglia e mandando a bola no canto inferior.
35' — 📺 Verificação do VAR para pênalti
O árbitro é chamado ao monitor para verificar uma possível mão de Ezri Konsa. Após uma breve análise, a decisão original de não marcar pênalti é mantida, para grande frustração da torcida da casa.
41' — 💥 McGinn acerta a trave
John McGinn chuta com força de 20 metros, a bola passa por Ravaglia, mas bate na trave. O Villa domina à medida que o intervalo se aproxima.
44' — 🟨 cartão amarelo para Lucumi
Jhon Lucumi recebe um cartão amarelo por uma falta cínica em Buendia para impedir um contra-ataque rápido do Villa. A cobrança de falta resultante é afastada com facilidade.
Segundo tempo
52' — ⚽ segundo gol do Aston Villa
Emiliano Buendia amplia a vantagem com uma cabeçada inteligente no primeiro poste. A sobreposição e o cruzamento de Lucas Digne proporcionaram o passe perfeito para o argentino.
61' — ⚽ O Bologna diminui a diferença
Lewis Ferguson dá esperança aos anfitriões com um gol bem marcado. Ele chega atrasado na área para cabecear um cruzamento de João Mário, batendo Martinez no primeiro poste.
68' — 🔄 Tripla substituição pelo Bologna
Vincenzo Italiano opta por uma formação mais agressiva, colocando jogadores descansados no terço final do campo. Os anfitriões estão avançando com mais jogadores em busca do empate.
74' — ⚽ terceiro gol do Aston Villa
Morgan Rogers restaura a vantagem de dois gols. Ele avança para dentro da área e solta um chute rasteiro que sofre um leve desvio, pegando o goleiro de surpresa.
82' — 💥 Martinez defende contra Bernardeschi
Federico Bernardeschi tenta um voleio espetacular da entrada da área. Martinez faz uma defesa de classe mundial, desviando a bola por cima do travessão e preservando a vantagem.
89' — 🟨 cartão amarelo para McGinn
O capitão do Villa recebe cartão amarelo por perder tempo ao fazer um lançamento lateral. A equipe de Emery está administrando os minutos finais com profissionalismo.
90+2' — 🔄 reforço defensivo
Emery coloca mais um jogador na defesa para os minutos finais. O Villa neutralizou com sucesso a ameaça do Bologna para garantir os três pontos fora de casa.
Resultado final
A vitória do Aston Villa por 3 a 1 no Stadio Renato Dell'Ara foi uma aula magistral de gestão de jogo europeia. Embora o Bologna tenha controlado longos períodos de posse de bola e colocado Emiliano Martínez à prova em várias ocasiões, a eficiência do Villa foi o fator decisivo. Os gols de Watkins, Buendia e Rogers refletiram uma equipe muito mais à vontade nas transições. O Bologna mostrou lampejos de qualidade com Lewis Ferguson, mas acabou não tendo a solidez defensiva necessária para conter um adversário de alto calibre da Premier League.