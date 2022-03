Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias Sul-Americanas 2022

Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (29), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a partir das 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo do Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bolívia x Brasil DATA Terça-feira, 29 de março de 2022 LOCAL Estádio Hernando Siles - La Paz, BOL HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, em La Paz. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Na liderança das eliminatórias com 42 pontos, o Brasil só pensa na vitória contra a Bolívia para não só manter a sua invencibilidade, como também alcançar o recorde de melhor campanha da competição. Atualmente, a equipe comandada por Tite registra 13 vitórias e três empates.

Apesar de ser a última rodada das eliminatórias, a seleção brasileira ainda enfrentará a Argentina, segunda colocada, com 38 pontos. O duelo, que deveria ter ocorrido em setembro do ano passado, na Neo Química Arena, em São Paulo, acabou suspenso após intervenção de agentes da Anvisa. A tendência é que o clássico ocorra em junho, na Austrália.

Do outro lado, a Bolívia perdeu os seus últimos três jogos (Venezuela, Chile e Colômbia). Com apenas 15 pontos conquistados, a equipe aparece na penúltima posição, e não tem chance de se classificar.

O último confronto entre as seleções ocorreu em outubro de 2020, pela primeira rodada das eliminatórias. Na ocasião, a seleção brasileira goleou os bolivianos por 5 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 4 x 0 Paraguai Eliminatórias 2 de fevereiro de 2022 Brasil 4 x 0 Chile Eliminatórias 24 de março de 2022

BOLÍVIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bolívia 2 x 3 Chile Eliminatórias 1 de fevereiro de 2022 Colômbia 3 x 0 Bolívia Eliminatórias 24 de março de 2022

