Bolívia x Brasil: escalação, desfalques e mais do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (29) para Bolívia x Brasil, a partir das 20h30 (de Brasília), em La Paz, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, 17 meses após o último encontro entre os rivais, válido pela primeira rodada das eliminatórias. Na ocasião, a equipe comandada por Tite goleou os bolivianos por 5 a 0.

Já classificada, a seleção brasileira chega invicta e na liderança das Eliminatórias, com 42 pontos. São 13 vitórias e três empates, até o momento.

Do outro lado, a Bolívia, que não tem mais chances de ir ao Mundial, aparece na nona posição, com 15 pontos (quatro vitórias, três empates e 10 derrotas).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Estádio Hernando Siles, o Brasil entrará em campo com uma formação bem diferente em relação a vitória sobre o Chile por 4 a 0.

Sem Vinicius Jr. e Neymar, suspensos, o técnico Tite deve promover as entradas de Philippe Coutinho e Richarlison.

"A gente sempre tem uma expectativa, independentemente das adversidades colocadas. Não vai ter um time tão vertical como temos sido nos últimos jogos porque não permite, é desumano, não há essa condição. Existem outras estratégias, de posse de bola. Claro que não vai conseguir colocar o mesmo ritmo, essa velocidade que a gente emprega nos jogos em casa ou em condições normais", analisou o treinador.

Em relação ao time que entrou em campo no Maracanã, apenas quatro jogadores devem enfrentar os bolivianos: Alisson, Marquinhos, Lucas Paquetá e Antony.

Nosso compromisso pela última rodada das #Eliminatórias será esta noite em La Paz! VAMOS POR MAIS!



Brasil 🇧🇷 x 🇧🇴 @laverde_fbf

🗓️ hoje, 29/03

⏰ 20:30 (de Brasília)

🏟️ Hernando Siles

📍 La Paz, Bolívia pic.twitter.com/fhteNZyoho — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 29, 2022

Já a Bolívia não terá Enoumba e Haquin, suspensos. Assim, o técnico César Farías, que comandará a seleção pela última vez, pode promover as entradas de Villamil e Quinteros.

"Contra o Brasil será o último jogo do ciclo do professor Farías. Vamos iniciar outra etapa, que espero que nos permita ter a chance de ir à Copa do Mundo, afirmou o presidente da Federação Boliviana de Futebol, Fernando Costa Sarmiento.

Possível escalação do Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Éder Miltão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Philippe Coutinho, Richarlison e Antony.

Possível escalação do Bolívia: Billy Viscarra; Villamíl, Quinteros, Carrasco, Sagredo e Fernández; Villarroel e González; Ramiro Vaca, Marcelo Moreno e Henry Vaca.

DESFALQUES

BRASIL:

Neymar e Vinicius Jr: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Ederson: gastroenterite

Weverton: trauma na mão esquerda

BOLÍVIA:

Enoumba e Haquin: suspensos

ARBITRAGEM

Árbitro: Eber Aquino

Assistentes: Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar

VAR: Leodán González

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bolívia e Brasil será transmitido ao vivo pela Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, na TV fechada, nesta terça-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.